CHP yalana doymuyor; Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından yardımcısı Ahmet Akın da sürekli yalanlar üzerinden siyaset yapmayı sürdürüyor.

30 Eylül’de “EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı!” iddiasında bulunmuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 30 Eylül’de sosyal medya hesabından “Duyduk ki, AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammı yapmış. EPDK yarından geçerli olmak üzere elektrikte yüzde 15 bir zam daha yapmış. Bu insafsız elektrik zammını geri çekin!” demişti.

EPDK’dan yalanlama gelmişti

CHP’li Ahmet Akın’ın açıklamasını aynı gün EPDK’dan yalanlama geldi ve “Elektriğe zam yok” denildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) açıklmaasında şunları kaydetti:

“1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete’de de yayımlanmaktadır. Belirlenen birim bedeller ile ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

30 Eylül’den bugüne kadar elektriğe zam yapılmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın 30 Eylül’de elekrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini öne sürmesinin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen herhangi bir zam açıklaması yapılmadı. İddiasının “yalan” olduğu ortaya çıkan CHP’li Akın bugüne kadar kamuoyundan özür dilemedi.

“Yalancı” CHP’li utanmadan konuşmaya devam ediyor

“Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı” iftirasını ortaya atan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, utanmadan yine çıkıp konuştu ve bu kez “Işıkları da söndürecekler” yalanını ortaya attı. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi ‘yalanlar’ üzerinden siyaset yapmaya kalkışan CHP’li Akın, Cumhuriyet’e konuştu. Akın, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Türkiye genelinde kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi ile kamuya ait park ve bahçe gibi yerlerin genel aydınlatma saatlerinde değişiklik yapılacağını ve bu şekilde ışıkların söndüreleceğini iddia etti.