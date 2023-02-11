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Gündem Yalana ve algıya son sürat devam! Doğan Şentürk’ü Nevşin bile durduramadı
Gündem

Yalana ve algıya son sürat devam! Doğan Şentürk’ü Nevşin bile durduramadı

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında Doğan Şentürk, yine akıllara zarar bir yalan savurdu konuklarının itirazına rağmen deprem bölgesine gönderilen bazı kolilerin üzerinde bira fotoğrafı olduğu için geri çevrildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 14:41:00 -

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında Doğan Şentürk, afet bölgesine yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentürk, AFAD üzerinden yaptığı algı operasyonunun doğruluğunu öğrenmesine rağmen yalanına devam etmekte ısrar etti.

Şentürk, "O kadar akılalmaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye, geri çevriliyor ya" dedi.

Konuklardan Nevşin Mengü ile Murat Yetkin "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" diyerek Şentürk'ü uyardı.

Ancak Şentürk, "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin" diyerek devam etti.

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