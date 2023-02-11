Yalana ve algıya son sürat devam! Doğan Şentürk’ü Nevşin bile durduramadı

Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında Doğan Şentürk, afet bölgesine yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Şentürk, AFAD üzerinden yaptığı algı operasyonunun doğruluğunu öğrenmesine rağmen yalanına devam etmekte ısrar etti.

Şentürk, "O kadar akılalmaz işlere imza atıyorlar ki böyle bir ortamda. Kışlık mont yardımı gelmiş. Yardım kolilerinin üzerinde bira fotoğrafı var diye, geri çevriliyor ya" dedi.

Konuklardan Nevşin Mengü ile Murat Yetkin "Ama o konu doğrulanmadı, sosyal medyada dolaşıyor" diyerek Şentürk'ü uyardı.

Ancak Şentürk, "Valla doğrulandı mı doğrulanmadı mı bilmiyorum ama kafa bu kafa Nevşin" diyerek devam etti.