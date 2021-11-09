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Gündem Yalana bak yalana... Kemalist Sözcü bir çırpıda 9 misli arttırdı!
Gündem

Yalana bak yalana... Kemalist Sözcü bir çırpıda 9 misli arttırdı!

Sözcü gazetesi şehir hastanelerini eleştireyim derken fena rezil oldu. Laikçi Kemalist gazete şehir hastanelerini hedef aldığı haberinde hastanelerinin maliyetini spotta 54.5 milyar dolar olarak verirken, haber de ise 54.5 milyar TL olarak belirtildi. Solak Sözcü hastanelerin maliyetini bir çırpıda 9 misli arttırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 13:56:00 - 2021-11-09 14:04:53
Yalana bak yalana... Kemalist Sözcü bir çırpıda 9 misli arttırdı!

 yeniakit.com.tr 

Kemalist Sözcü gazetesi yine bir haberiyle daha alay konusu oldu.

Yaptığı algılarla bilinen solak gazete şehir hastanelerini hedef alan bir habere imza attı.

Gazetede şehir hastanelerinin maliyeti ile ilgili yaptığı “13 şehir hastanesine ödenen parayla 57 hastane yapılırdı” başlık haberinde büyük bir algı yaptı.

Haberin spotunda devletin ödediği para 54.5 milyar dolar olarak belirtildi. Ancak aynı haberin içinde ise maliyetin 54.5 milyar TL olduğu ileri sürüldü. Dolar-TL hesabını karıştıran gazetenin bir çırpıda maliyeti 9 misli arttırması sunulan haberin yalanlarla dolu olduğunu gözler önüne serdi.

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