Yalana bak yalana... Kemalist Sözcü bir çırpıda 9 misli arttırdı!

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Kemalist Sözcü gazetesi yine bir haberiyle daha alay konusu oldu.

Yaptığı algılarla bilinen solak gazete şehir hastanelerini hedef alan bir habere imza attı.

Gazetede şehir hastanelerinin maliyeti ile ilgili yaptığı “13 şehir hastanesine ödenen parayla 57 hastane yapılırdı” başlık haberinde büyük bir algı yaptı.

Haberin spotunda devletin ödediği para 54.5 milyar dolar olarak belirtildi. Ancak aynı haberin içinde ise maliyetin 54.5 milyar TL olduğu ileri sürüldü. Dolar-TL hesabını karıştıran gazetenin bir çırpıda maliyeti 9 misli arttırması sunulan haberin yalanlarla dolu olduğunu gözler önüne serdi.