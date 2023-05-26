Yalan siyasetten bıkmadılar! Yeniden Refah Partisi'nin kadın adayı üzerinden çirkin algı

CHP Van İl Başkanı Beyhan Aslan, 81 ilin ortak basın açıklamasında konuştu. Aslan, "Türkiye'yi şeriat düzenine taşımak isteyenler kadının yüzünün görünmesine dahi tahammül edemese de biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz." yalanını öne sürdü.

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan, "Kadın milletvekili adayımızın kendi isteği doğrultusunda seçim otobüsünde fotoğrafına yer verilmedi" açıklamasına karşın yalana sarılan CHP'li Aslan şöyle devam etti:

Kadınları ötekileştirmeye çalışan bu zihniyete izin vermeyeceğiz. Medeni Kanun ile kazandığımız haklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Çok eşliliği özendirmeye çalışıyorlar. Eşit yurttaşlık hakkımızı gasp ederek ikinci sınıf vatandaş olmamızı istiyorlar. Mazbatasını bile almadan kadın düşmanlığını açıkça ortaya koyan Cumhur İttifakı milletvekillerinin Meclis'te nasıl bir yol izleyeceği ortada. Küskün, bezgin, umutsuz olanlar, sandığa gitmemeyi düşünenler varsa, neyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha görsün. Bugünümüz ve yarınımız tehdit altındadır.