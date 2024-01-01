Yalan, Seküler yüzsüzlerin karakterinde yuva yapmış! Şehidin eşinden o iddiaya yalanlama
Seküler çevrelerin günlük yalan dozlarını aldıkları facebook ve twitter sayfaları komik duruma düşmeye devam ediyor. “Şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarının eğitim masrafları sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tarafından karşılanıyor” iddiası yalan.
Seküler çevrelerin günlük yalan dozlarını aldıkları facebook ve twitter sayfaları komik duruma düşmeye devam ediyor. “Şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarının eğitim masrafları sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tarafından karşılanıyor” iddiası yalan.
“Şehit polis Fethi Sekin'in çocuklarının eğitim masrafları sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tarafından karşılanıyor” iddiası yalan.
Daha önce de bu yalan söylenmiş ve Şehit Sekin'in eşi Rabia Sekin iddiaları yalanlamıştı.
"Çocuklarımın eğitim masrafları, devletimiz ve öğrenim gördükleri eğitim kurumları tarafından karşılanmaktadır."
Kaynak: günün yalanları-Yeni Akit
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