Yalan Odasından bir iftira daha

İsmail Uğur Ankara

Müslümanlara karşı yaptığı yalan ve iftira haberleriyle kendini gündeme getirmeye çalışan Odatv’nin tetikçisi Soner Yalçın’ın, 12 Eylül darbesinde Ülkücülere kan kusturan Hakim Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in CHP’den aday yapılmasına yönelik eleştirilere karşı kaleme aldığı “Erdoğan’a soruyorum Ramazan Toprak kim” başlıklı yazısı da yalan ve iftira çıktı. Soner Yalçın’ın yazısına konu olan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Ramazan Toprak, Yeni Akit’e konuşarak, “Hakkımda yazdıkları tamamen yalan ve iftiralarla dolu” dedi.

3. sınıf öğrencisiydim

AK Parti eski Milletvekili Ramazan Toprak, Soner Yalçın’ın yazısında 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde kendisiyle ilgili yer verdiği iddialara ilişkin, “Açtım baktım yazısına. Bu yazısında benim Cengiz Baktemur adında idam edilen Ülkücü çocuğun idam kararını veren kişilerden biri olduğumu ima ediyor. İnternette arama yaptığımda o Ülkücü çocuğun 1982’de idam edilmiş olduğunu gördüm. Ben o tarihte henüz hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiydim. Yani bu iddiası tamamen yalan ve uydurma” dedi.

Soner Yalçın’ın açıkça iftira attığını belirten Toprak şöyle devam etti: “Ben 1987 ile 1991 yılları arasında Malatya’da da hakim olarak görev yaptım, doğrudur. Soner Yalçın o dönem beni sıkıyönetim hakimi olarak göstermiş. Halbuki, benim görev yaptığım dönemde sıkıyönetim kaldırılmıştı. Beni sıkıyönetim hakimi olarak yazmış ki bu tamamen yalan ve iftiradır. Yazısında bahsettiği Ülkücü çocuğun idamından 5 yıl sonra Malatya’da hakimliğe başlamışım. Evet Diyarbakır’da askeri savcı olarak görev yaptım ama o dönemde de sıkıyönetim yoktu. O bahsettiği cezaevi isyanı filan benden yıllar önce yaşanmış bir hadise. 1991 ile 1995 yılları arasında Kolordu Askeri Savcısıydım. Yazısı tamamen yalan ve iftiralarla dolu.”

Kendini rezil etti

Soner Yalçın’ın iftiralarla dolu yazısının başka amaçlar taşıdığına dikkat çeken Toprak, “Soner Yalçın, Nurettin Soyer’in Ülkücü camiaya karşı yaptığı soruşturmaları aklayayım derken, kendini rezil edecek iddialarda bulunmuş. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş. Bunu kimlerin oyuna getirdiğini az çok biliyorum ama söylemeyim, bende kalsın” diye konuştu.

Özür dilemezse...

Ramazan Toprak, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok rezilce bir yazıydı. Beni arayıp yazısında yer verdiği iftiraları düzeltmediği takdirde tazminat davası açacağım. Şayet özür diler, ‘fahiş bir hata yaptım’ derse belki affedebilirim.”