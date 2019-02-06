0553 313 94 23

Yalan Odasından bir iftira daha

Odatv’nin tetikçisi Soner Yalçın’ın, işkenceci Hakim Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i savunmak isterken kaleme aldığı, “Erdoğan’a soruyorum Ramazan Toprak kim” başlıklı yazısının baştan sona yalan ve iftiralarla dolu olduğu ortaya çıktı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
Yalan Odasından bir iftira daha

 İsmail Uğur  Ankara 

Müslümanlara karşı yaptığı yalan ve iftira haberleriyle kendini gündeme getirmeye çalışan Odatv’nin tetikçisi Soner Yalçın’ın, 12 Eylül darbesinde Ülkücülere kan kusturan Hakim Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in CHP’den aday yapılmasına yönelik eleştirilere karşı kaleme aldığı “Erdoğan’a soruyorum Ramazan Toprak kim” başlıklı yazısı da yalan ve iftira çıktı. Soner Yalçın’ın yazısına konu olan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Ramazan ToprakYeni Akit’e konuşarak, “Hakkımda yazdıkları tamamen yalan ve iftiralarla dolu” dedi.

3. sınıf öğrencisiydim

AK Parti eski Milletvekili Ramazan Toprak, Soner Yalçın’ın yazısında 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde kendisiyle ilgili yer verdiği iddialara ilişkin, “Açtım baktım yazısına. Bu yazısında benim Cengiz Baktemur adında idam edilen Ülkücü çocuğun idam kararını veren kişilerden biri olduğumu ima ediyor. İnternette arama yaptığımda o Ülkücü çocuğun 1982’de idam edilmiş olduğunu gördüm. Ben o tarihte henüz hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiydim. Yani bu iddiası tamamen yalan ve uydurma” dedi.

Soner Yalçın’ın açıkça iftira attığını belirten Toprak şöyle devam etti: “Ben 1987 ile 1991 yılları arasında Malatya’da da hakim olarak görev yaptım, doğrudur. Soner Yalçın o dönem beni sıkıyönetim hakimi olarak göstermiş. Halbuki, benim görev yaptığım dönemde sıkıyönetim kaldırılmıştı. Beni sıkıyönetim hakimi olarak yazmış ki bu tamamen yalan ve iftiradır. Yazısında bahsettiği Ülkücü çocuğun idamından 5 yıl sonra Malatya’da hakimliğe başlamışım. Evet Diyarbakır’da askeri savcı olarak görev yaptım ama o dönemde de sıkıyönetim yoktu. O bahsettiği cezaevi isyanı filan benden yıllar önce yaşanmış bir hadise. 1991 ile 1995 yılları arasında Kolordu Askeri Savcısıydım. Yazısı tamamen yalan ve iftiralarla dolu.

Kendini rezil etti

Soner Yalçın’ın iftiralarla dolu yazısının başka amaçlar taşıdığına dikkat çeken Toprak, “Soner Yalçın, Nurettin Soyer’in Ülkücü camiaya karşı yaptığı soruşturmaları aklayayım derken, kendini rezil edecek iddialarda bulunmuş. Kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş. Bunu kimlerin oyuna getirdiğini az çok biliyorum ama söylemeyim, bende kalsın” diye konuştu.

Özür dilemezse...

Ramazan Toprak, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok rezilce bir yazıydı. Beni arayıp yazısında yer verdiği iftiraları düzeltmediği takdirde tazminat davası açacağım. Şayet özür diler, ‘fahiş bir hata yaptım’ derse belki affedebilirim.” 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:49
  1. Malatya
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. Odatv’nin tetikçisi Soner Yalçın
  5. Odatv
  6. Soner Yalçın
  7. 12 Eylül darbesi
  8. Ülkücüler
  9. Hakim Nurettin Soyer
  10. Tunç Soyer
  11. CHP
  12. Erdoğan’a soruyorum Ramazan Toprak kim
  13. AK Parti
  14. Yeni Akit
  15. AK Parti eski Milletvekili Ramazan Toprak
  16. Ramazan Toprak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamamen yerli ve milli! Hava testleri başladı
    1. Tamamen yerli ve milli! Hava testleri..
    2. Sınırda muhtemel facia önlendi!
    3. TCMB döviz kurları
    4. 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan..
    5. Parasını istedi diye dayak attılar!..
    6. Putin, Rusya’ya iş seyahati için gelen..
    7. Semiha Yıldırım beşiz bebekleri..
    8. Zorla araca bindirip öldüresiye..
    9. Yalan Odasından bir iftira daha
    10. Pancardan şeker üretiminin oranı..
    11. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    12. Rusya, Türk iş adamları için vizeyi..
    13. Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı..
    14. Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonları..
    15. 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi
    16. Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası
    17. Mehmet Özhaseki taksicilerle buluştu
    18. Kimlik bilgileri kopyalandı, hayatının..
    19. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    20. CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok!..
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    Gündemi sarsacak iddia: Yeniden Refah Partisi'nden Ali Babacan sürprizi!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor