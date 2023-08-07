Yalan içinde yalan, algı içinde algı! Sıra gurur tablosu sağlık sektörüne geldi

Dün yayınlanan bir fotoğrafta, Almanya'da yaşayan Türk doktorların bir araya geldiği ileri sürüldü. Fotoğrafta, Türkiye'deki şartlar nedeniyle ülkeyi terk eden ve Almanya'da mesleğine devam eden doktorlar olduğu algısı sosyal medyada yayınlandı.

Sözcü, söz konusu doktorların 150 bin TL maaş aldığını iddia ederek, söz konusu algı operasyonunu körükledikçe körükledi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, "Bu hafta da oturdu o konsey, dediler ki, sağlık sektörü iyi gidiyor. Sağlık sektöründe bir sorun yok AK Parti hükümetinde ve herkes önceki hükümetlerde sağlığın ne karar rezalet olduğunu biliyor ya, bunu bozmak için ne yapabiliriz... bakıyorsunuz manşetler ve sür manşetler benzer başlıklarla çıkmaya başladı." dedi.

"Yalan üstüne yalan... Cumhurbaşkanı durduk yere mi, giderlerse gitsinler, demiş." diyen Karahasanoğlu, haberlerdeki algıları tek tek ifşa edip sağlık sektörünü hedef alanlara tane tane cevap verdi.

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