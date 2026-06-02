Sponsorluk uzatıldı! Bursaspor ile TOGG iş birliği devam ediyor

Bursaspor’da yeni sezon öncesi sponsorluk çalışmaları kapsamında TOGG iş birliği devam edecek. Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve idari-mali yapısıyla takdir toplayan Bursaspor, dev bir sponsorluk hamlesine daha imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG ile olan iş birliğini yeni sezonda da sürdürme kararı aldı.

Kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, stadyumun en ateşli noktalarından biri olan Kuzey Kale Tribünü için sponsorluk sözleşmesinin yenilendiği duyuruldu. Yeşil-beyazlı yönetim, yayımladığı bilgilendirme mesajında, "Kuzey Kale Tribünümüzün isim sponsoru olan TOGG ile olan anlaşmamız bir yıl daha uzatılmıştır. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Enes Çelik'ten Mustafa Varank'a teşekkür

Sponsorluk anlaşmasının resmiyet kazanmasının ardından Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de şahsi sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir perde arkası teşekkürü yayımladı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın kulübe olan lojistik ve finansal katkılarını sıralayan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Hem TOGG ile olan sponsorluk sürecindeki destekleri hem de birçok farklı firma ile yürütülen sponsorluk çalışmalarına katkıları ve şampiyonluk primimize sağladıkları önemli destek nedeniyle Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a teşekkürlerimi sunuyorum."