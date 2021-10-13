Yalan için maaşa bağlanan Murat Ongun'un KYK algısı görüntülerle çöktü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adeta yalan söylemesi için maaşa bağladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün KYK yurtları ve İBB yurtlarında verilen yemeklerin görüntülerini paylaştı. Paylaşımında yine skandal bir manipülasyona imza atan Ongun'a KYK yurtlarından birer birer görüntülü cevap geldi.

Yalanı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün Twitter hesabından iki yemek fotoğrafı paylaştı. Bütün öğrencilerin kaliteli ve ekonomik barınma ve yemek hakkına sahip olduğunu belirten Ongun, yemeklere ait bir fotoğrafın KYK yurtlarından bir görüntü olduğunu, diğer fotoğrafın ise İBB yurtlarından bir görüntü olduğunu söyledi. Ongun, bu paylaşımında KYK yurtlarında 13 TL'ye verilen yemeğin kötü olduğunu, İBB yurtlarında ise ücretsiz verilen yemeğin iyi olduğunu ima etti.



Ongun'a KYK yurtlarından görüntülü cevap

Ancak Murat Ongun'un bu yalan dolu paylaşımına kısa sürede çok sayıda KYK yurdundan görüntülü cevap geldi. Görüntülerde KYK yurtlarında öğrencilere verilen çeşit çeşit yemekler paylaşıldı. KYK yurtlarından yapılan paylaşımlarla birlikte Murat Ongun'un sözleri yine çöp oldu.





