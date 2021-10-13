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Gündem Yalan için maaşa bağlanan Murat Ongun'un KYK algısı görüntülerle çöktü
Gündem

Yalan için maaşa bağlanan Murat Ongun'un KYK algısı görüntülerle çöktü

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul halkına hiçbir hizmet veremeyen, İBB'yi adeta yalanla yöneten CHP yönetiminin bir algısı daha çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalan söylemesi için maaşa bağladığı Murat Ongun'un, tek bir görselle KYK yurtlarındaki yemekleri kötülemesine çok sayıda KYK yurdundan görüntülü cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 11:22:00 - 2021-10-13 11:27:58
Yalan için maaşa bağlanan Murat Ongun'un KYK algısı görüntülerle çöktü

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adeta yalan söylemesi için maaşa bağladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün KYK yurtları ve İBB yurtlarında verilen yemeklerin görüntülerini paylaştı. Paylaşımında yine skandal bir manipülasyona imza atan Ongun'a KYK yurtlarından birer birer görüntülü cevap geldi.

Yalanı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, dün Twitter hesabından iki yemek fotoğrafı paylaştı. Bütün öğrencilerin kaliteli ve ekonomik barınma ve yemek hakkına sahip olduğunu belirten Ongun, yemeklere ait bir fotoğrafın KYK yurtlarından bir görüntü olduğunu, diğer fotoğrafın ise İBB yurtlarından bir görüntü olduğunu söyledi. Ongun, bu paylaşımında KYK yurtlarında 13 TL'ye verilen yemeğin kötü olduğunu, İBB yurtlarında ise ücretsiz verilen yemeğin iyi olduğunu ima etti.


Ongun'a KYK yurtlarından görüntülü cevap

Ancak Murat Ongun'un bu yalan dolu paylaşımına kısa sürede çok sayıda KYK yurdundan görüntülü cevap geldi. Görüntülerde KYK yurtlarında öğrencilere verilen çeşit çeşit yemekler paylaşıldı. KYK yurtlarından yapılan paylaşımlarla birlikte Murat Ongun'un sözleri yine çöp oldu.



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Yorumlar

Yiğido58

murat ongun hadi lan kemalin başında olduğu dönemdeki o pislik halinde görüntüleride bir paylaş kemalin sgksı ve şimdiki sgk hastanelerin resimlerini paylaş hadi lan hadi algı yalan pislik çamur tecavüzleri paylaşsana chp bu lan
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osman

Üsküdar bekar deresi çöplüğe dönüşmüş pis kokudan durulmuyor. CHP zihniyeti fan koymuş .Pis kokulu görüntüleri bütün dünya ülkelerine izletip chp yi rezil etmeyi çok isterdim cümle alem görsün bunlar ATATÜRK çü mü
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