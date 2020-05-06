Yalan habere inanan Can Dündar kalakaldı

yeniakit.com.tr AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Yavuz, bir gazetede "Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişiyor!" başlığıyla yer alan yalan habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yavuz, Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin dün hiçbir şekilde gündeme gelmediğini bildirerek "Gündeme gelmesi bir yana aklımızdan bile geçirmediğimiz bir konuda 'Seçim sistemi değişiyor! Yüzde 50 1 kalkıyor' gibi iddialı bir başlıkla yayınlanan haber, tipik bir masa başı habercilik örneğidir. Durum böyle iken, bu şekilde yalan haber üretmek, olsa olsa kafa karıştırmaya ve gündemi değiştirmeye yöneliktir. Bütün dünyanın gıpta ile izlediği örnek bir liderlik sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza artan teveccühü gölgeleme girişimidir. Çok net ifade etmek istiyorum ki Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş, kaos, kriz ve istikrarsızlık üreten parlamenter sisteme karşı milletimizin onayıyla ortaya konmuş en önemli ve en değerli icraatlarımızdandır. Bu noktadan geriye dönüşü düşünmemiz de asla söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Can Dündar yalan habere sarılmıştı

FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar, bugün 'Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değiştiği' yönündeki yalan haberi paylaşarak "E mecbuuur..." ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde zor durumda kaldığı yönünde algı oluşturmaya çalışmıştı.

İşte Can Dündar'ın o tweeti: