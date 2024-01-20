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Gündem Yalan haber yapanın malına el koyma yasası geliyor! İşte şimdi yandılar
Gündem

Yalan haber yapanın malına el koyma yasası geliyor! İşte şimdi yandılar

Yeniakit Publisher
2024-01-20 09:35:00 -
Yalan haber yapanın malına el koyma yasası geliyor! İşte şimdi yandılar

Rusya'da yayın yapan Vedomosti gazetesi, Rus ordusu hakkında yalan haber yapma ve yayma suçu işleyenlerin mal varlıklarına el konulabilmesinin önünü açacak yeni bir tasarının hazırlandığını yazdı

Rusya'da yayın yapan Vedomosti gazetesi, Rus ordusu hakkında yalan haber yapma ve yayma suçu işleyenlerin mal varlıklarına el konulabilmesinin önünü açacak yeni bir tasarının 22 Ocak günü parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na sunulacağını yazdı. Ceza yasasının 104.1'inci maddesinin değiştirilmesini öngören tasarı mal varlığına el koyma cezası verilebilecek suçların kapsamını genişletiyor. "Ordu hakkında yalan haberler yapma ve yayma" suçu da bu kapsamda.

 

İlgili yasa ilk kabul edildiğinde söz konusu suçu işleyenlere sadece para ya da hapis cezası verilirken, mal varlığına el koyma cezası sadece haksız elde edilmiş varlıklara ve sınırlı olarak uygulanıyordu. Yeni yasa tasarısının Duma'daki partilerin tamamı tarafından ortak imzalı bir taslak olarak sunulduğu bildirildi.

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