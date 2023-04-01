Yalama takımı Kılıçdaroğlu'nu savunmaya geçti! Seccade ne ki siz bu sözlere cevap verin

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da katılırken bu görüşmeden paylaşılan bir görüntü tepki topladı.

Ramazan ayında seccadeye basarak poz verdi

Görüşmeden paylaşılan fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğumuz mübarek Ramazan ayında Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayağıyla bastığı görüldü. Görüntünün paylaşılmasının ardından sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı. Her kesimden insanlar bunun büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu: Giremedim

CHP Genel Başkanı'na tepkiler art arda gelince Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden bir açıklama yaparak seccadeyi göremediğini iddia etti. Kılıçdaroğlu "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

Apar Topar Kılıçdaroğlu'nu savunmaya geçtiler

Kılıçdaroğlu'na binlerce kişiden büyük tepki gelirken bazı isimler ise Kılıçdaroğlu'nu savunmak için sosyal medyada şekilden şekile girdi.

Bu isimlerden biri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışındaki rakiplerinden biri olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. İnce yaptığı paylaşımda, bir din bilginine danıştığını ve seccadeye ayakkabı ile basmanın değil, kul hakkı yemenin ve yalan söylemenin günah olduğunu söyledi. İnce "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer bir isim ise CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz oldu. CHP'nin sözcülüğüne soyunan Saymaz CHP'nin açıklamasını alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Partili İbrahim Özkan, seccadenin namaz dışında sadece halı görevi gördüğünü belirterek "Namaz kılarken seccade, kıldıktan sonra halıdır. Kutsaliyeti yoktur. Günahı da yoktur. Maun suresini okumanızı tavsiye ederim. Gayri ihtiyari olmuş üzüntülerini bildirmişler. Buradan siyaset gayri ahlakidir." dedi.

Muhalif gazeteci Levent Gültekin ise şaşırtmayarak Kılıçdaroğlu'nu savunmaya geçen isimlerden biri oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gültekin, seccadenin kutsal olmadığını iddia ederek 'Küçük bir halı parçası' nitelendirmesinde bulundu.

Gültekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Seccade denilen şey küçük bir halı parçası, kutsallığı nereden geliyor? Seccade olarak tasarlanmış bir şey, bir yerde örtü veyahut halı olarak kullanılamaz mı? Dertleri seccade değil, din istismarı.

Başörtüsüne hakaret etmişti

Yaşanan bu olaylar ve muhalif gazeteci Levent Gültekin'in "Halı parçası" savunması akıllara Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsü ile ilgili sözlerine getirdi. Bugünlerde başörtüsüne özgürlüğü kendisinin getirdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, 2007'de başörtüsü yasağının kaldırılmasının ardından yasağın tekrar uygulanması için 27 Şubat 2008'de CHP ve DSP'li milletvekillerinin imzasının bulunduğu dava dilekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne koşmuş, mahkeme koridorlarında gülerek poz vermişti.

Öte yandan bugün başörtülülerle helalleşme söylemlerinden bulunan ve seccadeye ayakkabılarıyla basan Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce CEM TV'de katıldığı bir televizyon programında Prof Dr. Berin Ergin'in 'Ben türban değil çul derim' sözlerine katılarak 'Bir metrekarelik bez parçası' sözleri hala akıllardaki yerini koruyor.

Nedim Şener tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'nun Ramazan ayında seccadeye yaptığı bu saygısızlık ve Kılıçdaroğlu'nun hatasını kabul etmesine rağmen yandaşlarının bu durumu savunmaya çalışması Nedim Şener'i de çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğraf ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağını yerden kaldırdığı anın görüntüsünü paylaşan Şener, "CHP bile özür dilemişken, bazı aklıevveller “seccadenin kutsallığı nereden geliyor?” diyor. Seccadenin kendisinden değil, tıpkı kağıda, beze boya ile basılan bayrak gibi inanca ve vatana sevgi ile saygıdan geliyor… O sevgisi ve saygısı olmayan bu milleti de anlamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber 7