Yalakadan sanatçı oluyor mu Bay Kemal? Nükhet Duru CHP'liye demediğini bırakmadı!
Antalya'da sahne alan Nükhet Dur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i öve öve bitiremedi. Duru'nun sözlerinden sonra gözler, "Yalakadan sanatçı olmaz." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Yeniakit.com.tr
Şarkıcı Nükhet Duru, Antalya Spor Salonu'ndaki 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sahne aldı.
Duru, salonda hazır bulunan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "Böcük başkanım" diye seslendi.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yalakadan sanatçı olmaz!
Sözlerine Muhittin Böcek’e teşekkür ederek başlayan Duru, "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya’ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Nükhet Duru'nun CHP'li Böcek'e yönelik sözlerinden sonra gözler, "Yalakadan sanatçı olmaz." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.