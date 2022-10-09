  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri fena acıttı! Batı'ya sığınan Miçotakis'ten Türkiye'ye hadsiz tehdit

Bakmayın Osmanlı’ya iftira attıklarına! ‘Alevilik sorunu CHP’nin eseri’

Danıştay son noktayı koydu! Taksiler için flaş karar!

Deprem uzmanından korkutan "25 Ekim" uyarısı: Bu, bardağı taşıran son damla olabilir

O iddia ortalığı karıştırdı! Bakan hanım, o isimle çok fena kapıştı

Dünyaya 500 yıl yetecek, Türkiye'nin en kaliteli bor madeni o ilde çıkartılıyor! Türkiye'de dev rezerv!

Rus istihbaratı çöktü! Çarpıcı ayrıntı

Yine KPSS günü yine benzer manzaralar

Kız yurdu önünde mastürbasyon yapan alçakla ilgili flaş gelişme! Yok artık daha neler

Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Otomotiv endüstrisinde bir ilk
Gündem Yalakadan sanatçı oluyor mu Bay Kemal? Nükhet Duru CHP'liye demediğini bırakmadı!
Gündem

Yalakadan sanatçı oluyor mu Bay Kemal? Nükhet Duru CHP'liye demediğini bırakmadı!

Antalya'da sahne alan Nükhet Dur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i öve öve bitiremedi. Duru'nun sözlerinden sonra gözler, "Yalakadan sanatçı olmaz." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 16:39:00 - 2022-10-09 17:25:19
Yalakadan sanatçı oluyor mu Bay Kemal? Nükhet Duru CHP'liye demediğini bırakmadı!

 Yeniakit.com.tr 

Şarkıcı Nükhet Duru, Antalya Spor Salonu'ndaki 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sahne aldı.

Duru, salonda hazır bulunan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "Böcük başkanım" diye seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yalakadan sanatçı olmaz!

Sözlerine Muhittin Böcek’e teşekkür ederek başlayan Duru, "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya’ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru'nun CHP'li Böcek'e yönelik sözlerinden sonra gözler, "Yalakadan sanatçı olmaz." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23