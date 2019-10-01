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'Yalaka' şarkıcı Gökhan Özoğuz, kapı kapı siyasetçileri dolaşıyor! Bu kez övgüler dizdiği Mansur Yavaş ile buluştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözleri hafızalardaki yerini korurken CHP yandaşlığıyla bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz CHP'li siyasetçileri kapı kapı dolaşmaya devam ediyor.

01 Ekim 2019 Salı 22:23
'Yalaka' şarkıcı Gökhan Özoğuz, kapı kapı siyasetçileri dolaşıyor! Bu kez övgüler dizdiği Mansur Yavaş ile buluştu

 yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı şarkıcı Gökhan Özoğuz, CHP'ye verdiği desteğin mükafatını almaya başladı. CHP'ye verdiği desteğin ardından reklam filmleri, TV programları, konserler ve sinema filmleriyle cebini doldurmaya devam eden Özoğuz, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu.

Sosyal medyadan görüşmeye dair paylaşım yapan CHP'li Mansur Yavaş, "Ülkemizin sevilen sanatçılarından Gökhan Özoğuz ile bir araya geldik. Ankara’nın kültür ve sanat başkenti olması yönünde yaptığımız çalışmaları sanatçılarımızın iş birliği ile gerçekleştireceğiz. @gokhanozoguz" ifadelerinde bulundu.

Mansur Yavaş'a övgüler dizmişti

Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda CHP'li Mansur Yavaş'a övgüler dizen Gökhan Özoğuz, "Bazı insanları gördüğünüzde ,duyduğunuzda ,tanıdığınızda Ailenizden hissedersiniz!" ifadesinde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yalakadan sanatçı olmaz

CHP'li siyasetçileri övgü yağmuruna tutan Gökhan Özoğuz'un kapı kapı siyasetçileri dolaşması Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hülya Avşar'a yönelik eleştiride bulunan CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu "Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez." demişti.

PKK'ya sesi çıkmadı

Çevreci geçinen Gökhan Özoğuz, orman yangınları bahanesiyle hükümeti hedef alırken yangınları çıkaranın terör örgütü PKK olduğu ortaya çıkmasıyla dilini yutmuştu.

Kaz Dağları duyarı kasan Özoğuz, Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan anneleri de görmezden gelerek samimiyet testini kaybetmişti.

15 Temmuz afişlerini hedef almıştı

Geçtiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde skandal bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu.

Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki çizimlere tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiği hezeyanını savunmuştu.

Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesiyle 'pes' dedirttmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 22:23
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Gökhan Özoğuz
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • T.C.T.C.5 dk önce
    Bu yüzü belirli bir süredir medyada parlatmaya çalışıyorlar,daha önce başka isimler ve çiftler ile denenmiş fakat ülkemizde karşılık bulmamıştır. Bu şahısta kripto dur.
  • abdUllah uysalabdUllah uysal8 dk önce
    bunları kuyruk sancısı ne biliyor musunuz? iyi kötü müslümanlar yönetimi elegeçirdi, bunlarda kafalarına göre bir olup yine İslam düşmanlarının eline geçmesi için uğraşıyorlar
  • AtaAta13 dk önce
    Gökhanı seviyorum
  • abdUllah uysalabdUllah uysal14 dk önce
     bakınız resimde bu dövmeli palyaçonun giydiği poloshirtin markası fred perrydir, bu markayı sadece ingiliz ve ingiliz kültürü hayranları giyer, bu palyaço sürekli bu markadan giyinir, daha detaylı araştırın bu kültür hainlerini ne pislikler çıkacak, benden söylemesi...
  • AkilAkil16 dk önce
    Bu havuçkemik peşine düşmüş her halde ya bir arsa ya da bir tarla aç kalıncayalakarçok olur
  • vatandaş rızavatandaş rıza26 dk önce
    GİDER ABDEST ALIRKEN BİR POZ VERİR BİZİM AHMAK MÜSLÜMANLAR DA HABER YAPAR, BİZLERDE VAY BE DERİZ VESSELAM......
  • Yalaka demiskenYalaka demisken37 dk önce
    Belediye konseri kapabilmek icin siyasetci pesinde kosan yalakalarin bir listesini yapabilecek yurek varmi sizde yada belediye konserlerinden en cok kazananlarin listeside olur:)
  • Deli murat ın videosu Deli murat ın videosu 39 dk önce
    Samandıra yı basan fb li deli murat şöyle diyordu yalakalık yapma lan... Gokhan da fb li dimi...
  • Halim SelimHalim Selim39 dk önce
    Reisin yanından ayrılmayanlar ise sanatçı, değil mi?
  • hercaihercai40 dk önce
    BABANI BULDUN EN SONUNDA HA! BRAVO.

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