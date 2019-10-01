'Yalaka' şarkıcı Gökhan Özoğuz, kapı kapı siyasetçileri dolaşıyor! Bu kez övgüler dizdiği Mansur Yavaş ile buluştu

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CHP yandaşı şarkıcı Gökhan Özoğuz, CHP'ye verdiği desteğin mükafatını almaya başladı. CHP'ye verdiği desteğin ardından reklam filmleri, TV programları, konserler ve sinema filmleriyle cebini doldurmaya devam eden Özoğuz, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile buluştu.

Sosyal medyadan görüşmeye dair paylaşım yapan CHP'li Mansur Yavaş, "Ülkemizin sevilen sanatçılarından Gökhan Özoğuz ile bir araya geldik. Ankara’nın kültür ve sanat başkenti olması yönünde yaptığımız çalışmaları sanatçılarımızın iş birliği ile gerçekleştireceğiz. @gokhanozoguz" ifadelerinde bulundu.

Mansur Yavaş'a övgüler dizmişti

Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda CHP'li Mansur Yavaş'a övgüler dizen Gökhan Özoğuz, "Bazı insanları gördüğünüzde ,duyduğunuzda ,tanıdığınızda Ailenizden hissedersiniz!" ifadesinde bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yalakadan sanatçı olmaz

CHP'li siyasetçileri övgü yağmuruna tutan Gökhan Özoğuz'un kapı kapı siyasetçileri dolaşması Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Hülya Avşar'a yönelik eleştiride bulunan CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu "Hülya Avşar kim efendim? Kim Hülya Avşar? Sanatçı mı? sanatçılığı tartışılır, kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorundadır. Gücün karşısında eğilen kişiye sanatçı denmez." demişti.

PKK'ya sesi çıkmadı

Çevreci geçinen Gökhan Özoğuz, orman yangınları bahanesiyle hükümeti hedef alırken yangınları çıkaranın terör örgütü PKK olduğu ortaya çıkmasıyla dilini yutmuştu.

Kaz Dağları duyarı kasan Özoğuz, Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan anneleri de görmezden gelerek samimiyet testini kaybetmişti.

15 Temmuz afişlerini hedef almıştı

Geçtiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde skandal bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu.

Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki çizimlere tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiği hezeyanını savunmuştu.

Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesiyle 'pes' dedirttmişti.