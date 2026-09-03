Gülistan soruşturmasında 2 yeni tutuklama: Soruşturma derinleşiyor
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Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.
Faili meçhul cinayet dosyaları yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile söz konusu dosyalar, birer birer aydınlatılıyor.
Bunlar arasında en dikkat çekeni ise kamuoyu tarafından yakından takip edilen Gülistan Doku soruşturması.
Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun cinayetinin ardından başlatılan soruşturma, genişleyerek devam ediyor.
2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme iki şüpheli hakkında da tutuklama kararı verdi.
TOPLAM TUTUKLU SAYISI 32 OLDU
Kararla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısının 32'ye yükseldiği kaydedildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın 5. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen balık adam Gürkan Gürdal tutuklanmıştı.
ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINMIŞTI
Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli’ye getirilmişti.
Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alınmıştı.
Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürülmüştü.
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