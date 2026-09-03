Rus ordusu cephede ilerleyişini sürdürüyor! Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim yeri daha kontrol altına alındı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bakanlık kaynaklarından yapılan resmi açıklamada, Rus askeri birliklerinin cephenin tüm hatlarında ilerleme kaydettiği belirtilerek, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde kritik önemdeki 4 yerleşim biriminin daha ele geçirildiği duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sahasındaki son duruma ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Bakanlık kaynaklarından yapılan resmi açıklamada, Rus askeri birliklerinin cephenin tüm hatlarında ilerleme kaydettiği belirtilerek, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde kritik önemdeki 4 yerleşim biriminin daha ele geçirildiği duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey ve Güney askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Harkiv bölgesindeki Vasilevka, Blagodatnoye ve Doljanka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki İjevka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi yer aldı.
Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
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