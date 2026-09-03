Cezadan kaçmak için eşini yolda indirdi: Evde bulaşık yıkama cezası aldı

Burdur’un Çavdır ilçesinde yaşayan Vesile ve Ünal Oral çifti, kamyonetleriyle Çavdır-Korkuteli karayolunda seyir halindeyken yol üzerindeki polis uygulamasını fark etti. Araçta yasal yolcu kapasitesinden fazla kişi bulunduğunu gören sürücü Ünal Oral, uygulama noktasına ulaşmadan hemen önce eşi Vesile Oral’ı araçtan indirerek yoluna devam etti. Ancak sürücünün bu hamlesi, uygulama yapan polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

YIKAMAZSA BANA HABER VER

Uygulama noktasında kamyoneti durduran polis ekipleri, sürücünün eşini yol üzerinde bıraktığını belirledi. Bunun üzerine ekip otosuyla Vesile Oral’ın bulunduğu bölgeye giden polisler, kadını alarak yeniden uygulama noktasına getirdi. Yaşanan durumun ardından Ünal Oral ile polis memuru arasında dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti.

Polis memuru, önce Ünal Oral’a kaç yıllık evli olduğunu sordu. Ardından ise sürücüye “Şimdi size ceza yazmayacağım. Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Eğer ki yıkamazsa bana haber verin. Bu kadını buraya kadar yürüttü, ben de cezayı yazdım” dedi.

Polisin bu sözleri hem sürücüyü hem de eşini güldürdü.