  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yangın Ahşap Deposuna Sıçradı! İstanbul'da büyük yangın! Şemsiyelerinizi hazırda tutun! 3 bölge için rüzgar ve sağanak uyarısı Bakan Ömer Bolat resmen açıkladı: Türkiye’den ihracatta rekor üstüne rekor! Bakan Şimşek'ten enflasyona ilk yorum: Petrol fiyatlarına dikkat çekti Cumhurbaşkanına hakaret iddiası! Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma İstanbul’da inşaat alanında göçük! İşçiler toprak altında kaldı Kimler alındı? İşte isim isim İBB operasyonu Nevşin Mengü muhalefete isyan etti: İktidar çalışıyor, siz ne yapıyorsunuz? Batan gemi ile ilgili yeni gelişme: ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma Trump İsmet İnönü'yü örnek aldı ve...
Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak ve merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.

DERBİ HALİL UMUT MELER'İN

TFF Merkez Hakem Kurulu, kritik mücadelede düdük çalacak hakemi açıkladı. Buna göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdulllah Bora Özkara ve Batuhan Kolak üstlenecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Gözdağı gibi açıklama! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemlere ateş püskürdü: "Kimse bizimle kavga etmesin!"
Gözdağı gibi açıklama! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemlere ateş püskürdü: "Kimse bizimle kavga etmesin!"

Spor

Gözdağı gibi açıklama! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemlere ateş püskürdü: "Kimse bizimle kavga etmesin!"

Beşiktaş, yenilginin faturasını hakemlere kesti!
Beşiktaş, yenilginin faturasını hakemlere kesti!

Spor

Beşiktaş, yenilginin faturasını hakemlere kesti!

Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Spor

Süper Lig’de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Spor

Samsunspor Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Beşiktaş düşmanı bir hakeme gene görev verilmiş, Fener'e hayırlı olsun.
Fondaş medyanın zehirlediği bir genç daha hezeyan saçtı! Çok fazla Halk TV ve Sözcü izlerseniz çocuğunuz işte böyle olur!
Sosyal Medya

Fondaş medyanın zehirlediği bir genç daha hezeyan saçtı! Çok fazla Halk TV ve Sözcü izlerseniz çocuğunuz işte böyle olur!

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Halk TV ve Sözcü gibi yayın organlarının ezberleriyle konuşan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve on..
Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın?
Gündem

Sevda Türküsev'den tutuklanan sapkın öğretmene tepki: Girdim ne paylaşıyor diye baktım! Ya sen nasıl bir insansın?

Sosyal medyada 'Fidan Hoca' lakabıyla bilinen ve 'müstehcenlik' suçundan tutuklanan Fidan Atalay'a tepke gösteren Sevda Türküsev, "Instagram..
Terör örgütü YPG/SDG paçavraya döndü! Şam yönetimi Haseke'ye tekbirlerle girdi, YPG sevdalısı Namık Durukan içerledi!
Gündem

Terör örgütü YPG/SDG paçavraya döndü! Şam yönetimi Haseke'ye tekbirlerle girdi, YPG sevdalısı Namık Durukan içerledi!

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik güçleri, onlarca konvoyluk dev birlikle kent merkezine gövde gösterisi yaparak girdi. Askerle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23