Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak ve merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.
DERBİ HALİL UMUT MELER'İN
TFF Merkez Hakem Kurulu, kritik mücadelede düdük çalacak hakemi açıkladı. Buna göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdulllah Bora Özkara ve Batuhan Kolak üstlenecek.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 5 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
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