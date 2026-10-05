Yaklaşık 23 yılda yazılan Ruhu'l-Beyan'ın müellif nüshası ilk kez tıpkıbasımla yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı alimi, mutasavvıf ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını, Rami Kütüphanesi'nde AileFest kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Bursevi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsir, böylece ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırıldı.

Yayın, Bursevi'nin vefatının 300. yılı münasebetiyle Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı da eserde yer alıyor.

Takdimi sosyal medya hesabından duyuran Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: "Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan bu eseri, müellifinin kaleminden çıktığı haliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Erdoğan'dan yayına özel takdim yazısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser için kaleme aldığı takdim yazısında Bursevi'nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine işaret etti; onu hayatı boyunca ilim, irfan ve hizmetten geri kalmamış büyük bir tarihi şahsiyet olarak nitelendirdi. "Bir milletin en büyük zenginliği, iftihar kaynağı alimleri, mütefekkirleri, sanatkarları ve edebiyatçılarıdır" diyen Erdoğan, tefsirden tasavvufa, hadisten fıkha, kelamdan edebiyata uzanan geniş bir alanda yüz yirmiyi aşkın eser kaleme alan Bursevi'nin tesirinin Osmanlı sınırlarını aştığını vurguladı.

Erdoğan, müellif hattı nüshanın yayımlanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Vefatının 300. senesi hatırasına 16 defterden oluşan Ruhu'l-Beyan'ın müellif hattının defterler halinde basılmasının, Bursevi'nin, bu seneden gelecek senelere intikal edecek en önemli yadigarı olduğuna inanıyorum."

Bursa Ulu Cami kürsülerinden Şam ve Hicaz'a

Ruhu'l-Beyan, ilk olarak Bursa Ulu Cami'nin kürsülerinde anlatıldı. Zaman içinde Balkanlar'dan Anadolu'ya, Şam'dan Hicaz'a uzanan geniş bir coğrafyada okunan tefsir, defalarca basıldı ve farklı dillere çevrildi; buna rağmen müellifin kendi el yazısıyla kaleme aldığı nüshanın tıpkıbasımı bugüne kadar yapılmamıştı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde muhafaza edilen nüsha, yeni yayınla özgün özellikleri korunarak araştırmacıların ve okuyucuların istifadesine sunuldu. Binlerce sayfadan oluşan eser, ilmi muhtevasının yanı sıra Osmanlı yazı ve kitap sanatına ilişkin özellikler de taşıyor.

Mehmed Özçay'ın hat istifiyle ahşap kutuda

Tıpkıbasımın hazırlık süreci, tefsir, tasavvuf ve Bursevi araştırmalarında uzman isimlerden oluşan ilmi danışma ve yayın kurulunun katkılarıyla yürütüldü; yazmanın görüntülenmesinden baskısına, kağıdından cildine kadar bütün aşamalarda alanın uzmanlarından yararlanıldı. Eserin ölçüleri, hattı, metin düzeni ve zemin rengi gözetilerek gelişmiş baskı teknikleriyle hazırlanan yayın, özel bir ahşap kutu içinde sunuluyor. Kutunun üzerinde, hattat Mehmed Özçay'ın hat istifiyle eserin ve müellifinin adı yer alıyor.

Tıpkıbasıma, İsmail Hakkı Bursevi ve Ruhu'l-Beyan hakkındaki güncel araştırmaların sonuçlarını bir araya getiren bir inceleme kitabı eşlik ediyor.

Ersoy, kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına verdiği destekler ile yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ersoy ayrıca yayının hazırlanmasına katkı sağlayan Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a; ilimleri, yazıları ve sanatlarıyla çalışmayı zenginleştiren Hasan Kamil Yılmaz, İrfan Gündüz, Mustafa Kara, Mehmed Özçay, Bilal Kemikli, Ali Namlı ve Necdet Yılmaz'a; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının yönetici ve uzmanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederek İsmail Hakkı Bursevi'yi rahmetle andı.