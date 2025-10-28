Yakıt tankeri ve otomobil çarpıştı, can kaybı 3'e yükseldi
Van-Hakkari karayolunda, şerit ihlali nedeniyle yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada olay yerinde hayatını kaybeden Alihan (55) ve Aysel Karay (60) çifti ile hastaneye kaldırılan Gülşen Han (40) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralanırken, karayolu uzun süre ulaşıma kapandı.
Van-Hakkari karayolunun Zernek Baraj Gölü yakınlarında, 40’ıncı kilometrede feci bir trafik kazası yaşandı. İddialara göre şerit ihlali nedeniyle yakıt tankeri, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, olay yerine ihbar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 KİŞİ YARALI
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre olay yerinde otomobil sürücüsü Alihan Karay (55) ve eşi Aysel Karay (60) hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Gülşen Han (40) ise ambulansla kaldırıldığı Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Yaralanan Selma, Dilan, Derin Karay ve Eymen Han'ın ise hastanede tedavileri devam ediyor.
Kaza nedeniyle Van-Hakkari karayolu uzun süre ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.