Yakıt krizi ABD’yi de vurdu

Doğalgaz ve kömür fiyatları tavan yaptı, üreticiler petrole yöneldi. Küresel enerji krizi giderek kötüleşiyor. Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa'dan sonra Amerika'da da etkisini gösterdi. Ham petrolün varil başına değeri 80 doların üzerine çıkarak 7 yıllık rekorunu kırdı. Petrole bağlı benzin fiyatlarında da artış gözlemlendi. Nisan 2020'de 3,7 litre başına 1,77 dolar ödeyen Amerikalılar, şimdi 3,27 ödemek zorunda.

Uzmanlara göre bu artışın sebebi enerji arzının salgın sonrası dönemde artan talebe yetişememesi. Avrupa ve Asya'da doğalgaz fiyatlarının artması ile birlikte enerji tesisleri ve fabrikalar, elektrik üretimi için ham petrole yöneldi. Zira tahminlere göre Avrupa'nın "çok soğuk bir kış" geçirmesi durumunda şubata kadar doğalgaz rezervleri tükenebilir.

Küresel enerji krizinde kömür fiyatındaki artışın da payı büyük. Çin'in kuzeyindeki sel baskınları sebebiyle onlarca maden kapatıldı. Bu yüzden enerji üretiminin büyük bir kısmını kömür ile sağlayan Çin'de elektrikten tasarruf etmek için sık sık planlı kesintiler yapılıyor. Kömür arzındaki düşüş sebebiyle birçok fabrika da üretimi durdurmak zorunda kaldı.