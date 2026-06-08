Yakınları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde bir süredir haber alınamayan Hasan ve Gülsüm Girtten çifti, evlerinde ölü bulundu.
Adana’da yakınlarının telefonla ulaşamadığı yaşlı çiftten acı haber geldi. Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde Hasan (72) ile eşi Gülsüm Girtten'den (70) bir süredir haber alamayan yakınları, çifti cep telefonuyla aradı ancak ulaşamadı. Komşularının evine gittiği çift, odada hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Girtten çiftinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.