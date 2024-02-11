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Yakında! WhatsApp'tan özellik: Tüm cihazlar senkronize olacak, stoklayın! Verdiği cevap ile yankıları sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-11 21:58:00 - 2024-02-11 23:00:55
Yakında! WhatsApp'tan özellik: Tüm cihazlar senkronize olacak, stoklayın! Verdiği cevap ile yankıları sürüyor

Yeni özellikleri test etmeye devam eden WhatsApp, dikkat çeken efsane bir özelliği paylaştı! sohbet gizliliğini iyileştiriyor. Beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre artık sohbet kilitleri...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapora göreyse WhatsApp, bağlantılı cihazlar için bir sohbet kilidi özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, sohbet gizliliğini iyileştiriyor
WhatsApp, kullanıcılara Android için WhatsApp'taki konuşmalarının gizliliği üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için yeni bir özellik test ediyor. WhatsApp beta 2.24.4.14 güncellemesinde ortaya çıkan özelliğe göre artık ana cihazda bir sohbet kilitlendiğinde, tüm bağlı cihazlardaki o sohbet otomatik olarak kilitlenecek.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülen bu özellik ile sohbet kilitleri artık cihazlar arasında senkronize edilebilecek. Böylece bağlantılı bir cihazdaki tüm kilitli sohbetlerin listesini açmak için gizli bir koda ihtiyaç duyulacak ve birden fazla cihazdaki konuşmalar için ekstra bir güvenlik katmanı sağlanacak.

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