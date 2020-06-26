Yakın zamanda Türkiye'nin kapısını çalabilirler! Yeni aldıkları 3 İHA da düştü
Cezayir'in Çin'den aldığı 3 insansız hava aracı da teknik nedenlerle düştü. Meydana gelen olay sonrası Afrika ülkesinin son dönemde İHA ve SİHA konusunda büyük başarılara imza atan Türkiye'nin kapısını çalabileceği öne sürüldü.
Cezayir'in Çin'den aldığı, gözlem amaçlı 3 insansız hava aracı düştü.
Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği İHA'lar yurt dışında da büyük ilgi görerek alıcı bulurken, devasa Çin endüstrisinin eseri İHA'lar, satıldıkları Cezayir'de ardı ardına düşmeye başladı.
Düşen İHA'lar Çin malı
Cezayir'in Çin'den satın aldığı CH-4B model insansız hava araçlarından biri daha, ülkenin doğusundaki Üm el-Bevaki kentinde bulunan Bi'r er-Rok'a Hava Üssü'nün yakınlarında düşerken, Cezayir üçüncü Çin malı İHA'sını da kaybetti.