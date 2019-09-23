Yakın kaynaklar açıkladı! Davutoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde bulunan eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ, kuracakları yeni partinin 2023'deki cumhurbaşkanı adayının Davutoğlu olduğunu söyledi.

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partinin hazırlıkları sürüyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yeni partiyi kurmayı hedefleyen Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı adayı Davutoğlu Sosyal medyada yeni partiye yakın isimlerin iddiasına göre Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisinin isminin ‘Hemen Adalet Partisi’ olacağı iddia edildi. Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde bulunan birlikte ihracı istenmesinin ardından istifa eden eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ’la görüştü. Özdağ, yeni partiye ilişkin yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylarının “Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu” olduğunu söyledi.

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