0553 313 94 23

Yakın kaynaklar açıkladı! Davutoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde bulunan eski AK Parti milletvekili Selçuk Özdağ, kuracakları yeni partinin 2023'deki cumhurbaşkanı adayının Davutoğlu olduğunu söyledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
Yakın kaynaklar açıkladı! Davutoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partinin hazırlıkları sürüyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yeni partiyi kurmayı hedefleyen Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı adayı Davutoğlu

Sosyal medyada yeni partiye yakın isimlerin iddiasına göre Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisinin isminin ‘Hemen Adalet Partisi’ olacağı iddia edildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde bulunan birlikte ihracı istenmesinin ardından istifa eden eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ’la görüştü. Özdağ, yeni partiye ilişkin yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylarının “Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
  1. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  2. eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ
  3. Orhan Uğuroğlu

YORUM YAZ

  • dobradobra16 dk önce
    Vatandaş isimli yorumcu; keşke tüm chp liler senin kadar zeki olsa. inan zekana hayran kaldım...))
  • Vatandaş Vatandaş 26 dk önce
    Neden 2023? Neden şimdi değil? Milletin 2023'e kadar dayanacak hali yok. Seçim İmamoğlu-Davutoğlu arasında geçeceğini gösteriyor. Ama birinci yada ikinci Turda Davutoğlu kesin götürür. Çünkü karşısında rakip yok. Oy atacağın kimse yok. Ancak erken seçim olursa Davutoğlu seçime katılamazsa İmamoğlu kesin götürür. Erken seçimde İmamoğlu'nun, 2023'de ise Davutoğlu'nun karşısında rakip yok.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 31 dk önce
    Vah vah...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum
  1. ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum..
  2. 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can..
  3. NASA korkutan açıklamayı yaptı!..
  4. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
  5. Canikli'den CHP'ye tepki: Özlemleri..
  6. İstanbul'da panik! Metrobüs durağında..
  7. IMF ile gizli görüşme skandalı.....
  8. İş makinesi bu kez inek için mesai yaptı
  9. İkinci hamilelik daha mı kolay?
  10. "Teröristler neden öldür öldür..
  11. Askeri aracın çarptığı yaya hayatını..
  12. Suriye anayasa komitesinde kimler var?..
  13. İran'dan Boris Johnson'a kritik uyarı!
  14. ABD askeri helikopterleri Akçakale..
  15. Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İşte..
  17. Sebzeli mama nasıl yapılır?
  18. Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır?..
  19. TOKİ indirim kampanyası başvuru TOKİ..
  20. Askere gidecekler dikkat! Bakanlık..
  21. Afrika ülkesinde art arda saldırılar!..
  22. 15 Temmuz'la ilgili yeni soruşturma!
  23. Hastane çıkışı dikkat çeken detay
  24. Yakın kaynaklar açıkladı!..
  25. Nüfusu 17 milyon! Ülkenin tamamı..
  26. Pakistan'dan çok sert uyarı: Hindistan..
  27. İYİ Parti'den gizli IMF görüşmesine..
  28. S. Arabistan'a Cemal Kaşıkçı kınaması
  29. Merkez Bankasından faiz hamlesi!
  30. IMF görüşmesinden Akşener ve..
Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

Günün Karikatürü

22 Eylül 2019
TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü