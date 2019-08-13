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Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2018-2019 sezonunda 73 şampiyonluk

Sportif alanda gerçekleştirdiği örnek atılımlarla ada sporunun uluslararası arenaya taşınmasına öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılında bugüne kadar tamamlanan şampiyonlarda futbol hariç diğer tüm dallarda 1615 lisanslı sporcu ile toplam 73 şampiyonluk elde etti.

13 Ağustos 2019 Salı 12:25
Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2018-2019 sezonunda 73 şampiyonluk

Sportif alanda gerçekleştirdiği örnek atılımlarla ada sporunun uluslararası arenaya taşınmasına öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılında bugüne kadar tamamlanan şampiyonlarda futbol hariç diğer tüm dallarda 1615 lisanslı sporcu ile toplam 73 şampiyonluk elde etti.


Yakın Doğu Üniversitesi kulüpleri atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarda hem kadınlar hem de erkeklerde 53 şampiyonluk kazandı. Yakın Doğu Koleji ile İlkokulu da farklı branşlarda 20 şampiyonluğa imza attı.


Toplam 73 şampiyonluk kazanılan sezonda, Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüleri 35 KKTC rekoru, 136 yaş rekoruna imza attı. Atletizm gülle ve disk atmada da rekorlar elde edildi.



100’den fazla yüzme rekoru


Yüzmede 2018-2019 sezonunda Yıldızlar, Küçükler ve Büyükler kategorilerinde hem kızlarda hem de erkeklerde tüm kategorilerde şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Ferdi Yüzme Şampiyonası’nda 66’sı altın toplam 133 madalya ile açık farkla zirvede yer aldı. Cumhuriyet Kupası, Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası’nda küçük kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız ve erkek kategorilerinde şampiyon oldu. Yüzme büyük kız ve büyük erkeklerde de şampiyonluğu göğüsleyen Yakın Doğu Üniversitesi 35 KKTC rekoru, 136 yaş rekoruna adını yazdırdı. Yakın Doğu Koleji, Ortaokulu ve İlkokulu da yüzme kız ve erkeklerde şampiyonlukların sahibi oldu.



Voleybol, badminton ve masa tenisinde şampiyonluklar kazanıldı


Badminton U11 Erkek, U15 Kız Yıldız Kız, Genç Kız, Genç Erkek’te Badminton Şampiyonaları ile KKTC Şampiyonlukları alan Yakın Doğu Üniversitesi, Voleybol Büyük Erkeklerde 18. Levent Soykut Anı Turnuvası Şampiyonu, 10. Metin Gardiyanoğlu Anı Turnuvası Şampiyonu, Rauf Raif Denktaş Federasyon Kupası Şampiyonluğunu aldı. Masa Tenisi Bayanda Süper Kupa şampiyonu Federasyon Kupası ikinci, Satrançta yaş birincilikleri Şampiyonu ile güreşte Şilt Şampiyonu oldu. Atletizm de ise erkek ve bayanlarda lig şampiyonluğunu, üniversitelerarası atletizm oyunlarında da erkeklerde şampiyonluğu göğüsledi.



Basketbol ve hentbolda kupaları topladı


Yakın Doğu Üniversitesi Hentbol Büyük Bayan Takımı Lig Şampiyonu, Federasyon Kupası şampiyonu, Süper Kupada ikincilik kupalarını topladı. Basketbol U14-U16-U18 Erkek Lig Şampiyonluğu, Basketbol Büyük Bayanlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Lig ikinciliği, Basketbol Büyük Erkeklerde ise Lig Şampiyonluğu, Federasyon Kupası, Cumhuriyet Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ikincilik kupasını aldı.



“Günübirlik başarılar kazanmak değil, devamlılığı yaşatmak önemli”


Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, bu yıl gerek okul gerekse kulüp müsabakalarında birçok başarılara imza attıklarını vurguladı. Doç. Dr. Atamtürk, “Gerek sporcularımız gerekse eğitmenlerimizin fedakarlıkları ve özverili çalışmaları ile başarı yolunda ilerledik. Günübirlik başarılar kazanmak değil, bu başarıların devamlılığını yaşatmak, yetenekli gençlere kendilerini diğer arkadaşlarla yarışıp görme fırsatını vermek, insanların üzerine karakteristik özellikler koymak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:25
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