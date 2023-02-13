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Gündem

Yakalanması gereken daha yüzlercesi var! Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi o şehirde yakalandı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 10:44:00 -
Yakalanması gereken daha yüzlercesi var! Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi o şehirde yakalandı!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Yorumlar

MEMUR

NE MÜTEHAAHHİDİ....ADMLARA ONAYLARINI VEREN DENETLEYEN. KİMLER. İMZALARI ÇAKANLAR. İMAR AFFINI ÇIKARANLAR
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