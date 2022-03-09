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Yerel Yakalanan telefon gaspçısı serbest bırakıldı!
Yerel

Yakalanan telefon gaspçısı serbest bırakıldı!

Batman’da cep telefonu gasp eden bir şahıs, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 10:30:00 -
Yakalanan telefon gaspçısı serbest bırakıldı!

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana gelen yağma olayı ile ilgili mağdur İ.Ç. isimli şahsın cep telefonunun gasp edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelinin F.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, şahsın gasp ettiği cep telefonu ile birlikte yakalandığı kaydedildi.

Cep telefonu mağdura teslim edilirken, şahsın mevcutlu olarak sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ifade edildi.(İLKHA)

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Yorumlar

HACI

Bu serbest bırakmalar kasıtlımı acaba. Kaos çıkarıp milleti devlete karşı kışkırtıp soğutmakmı acaba. Sahi adalet bakanlığının müfettişleri ne iş yapar.
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