Yakalanan cemevi saldırganlarının sabıkası kabarık çıktı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan cemevine motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Cemevinde verilen hayır yemeğine katılanlara yönelik silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırı, Gazi Mahallesi Cemevi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredekiler, ateş eden saldırganlara müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredekiler tarafından yakalanan saldırganlardan birini gözaltına alırken, sokakta diğer kişinin peşine düştü. Polisin kovaladığı saldırgan bu sırada polise ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı. Devam eden çalışmalarda; olayda kullanılan plakasız motosikletin sahibi olduğu tespit edilen 17 yaşındaki E.A. isimli şahıs da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların sabıkası kabarık çıktı!

Olayı gerçekleştiren şüpheli 27 yaşındaki M.S.B. ile 17 yaşındaki B.K.'nın, "görevi yaptırmamak için direnme, yağma, TCK 188, hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, ayrıca M.S.B. isimli şahsın "yağma, hırsızlık, narkotik madde, güveni kötüye kıllanma" gibi suçlardan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

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Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edilecek.