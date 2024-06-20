Yahudilerin kanlı yatakları ve pedofili Epstein unutturuldu mu?

Bebek pusetinden kan lekeli yataklara kadar dikkat çeken birçok materyalin çıktığı Yahudi tünelleri ve sapık Epstein hadisesi örtüldü ve yokluğa mahkûm edildi. Soyu bozuk farelerin tünellerde yapmış olduğu melanetler bir anda unutturuldu, Epstein dosyası rafa kaldırıldı, Hamas terörist olarak lanse edildi, Yahudilerin göz göre göre yapmakta olduğu soykırım normalleştirildi.

ABD’nin New York kentinde Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway adresinde bulunan “Chabad-Lubavitch World Headquarters” adlı sinagoga 8 Aralık 2024 günü yapılan polis baskınında yasa dışı kazılmış tüneller bulunmuştu.

Her şeyin normalleştiği anormal

New York’taki bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tünellerin ortaya çıkması büyük yankı uyandırmıştı. Yahudilerin yoğun olarak kullandığı sinagoga yapılan baskında arbede yaşanmış, mukavemet gösteren Yahudiler gözaltına alınmıştı.

Tünellerdeki bebek arabası ve kirli yataklar

Dünyanın gündemine oturan baskında tünellerden bebek arabası ve kirli yatakların çıkarılması, organ kaçakçılığı ve çocuk istismarı gibi korkunç iddiaları gündeme getirmişti. Ortodoks Yahudilerin kirli bir yatağı sırtladığı görülen bir görsel New York’taki polis baskınıyla ilgili haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında kullanılmış ve dünyada da geniş bir yankı uyandırmıştı.

Ayrıca sinagogun altında keşfedilen gizli bir tünelin, Yahudilerin "iğneli fıçı" geleneğini hatırlatıyor. İğneli fıçı olayı, Yahudilerin Yahudi olmayan çocuklardan kan elde etmek için kullandığı bir yöntem ve bu yöntemin Avrupa'da büyük huzursuzluğa sebep olduğu belirtiliyor. Bu gelenek Pessah bayramıyla bağlantılı ve bazı Yahudi gruplar, insan kanı içerek Tanrı'nın gözünde üstün olduklarına inanıyor. Ayrıca, bu eylemler Tevrat'taki bazı ayetlere dayandırılıyor.

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Çocuk tecavüzcüleri unutturuldu

Bu hadise ile birlikte sapık Jeffrey Epstein, Karayipler'deki adalarında çocuk tecavüzü ayinleri düzenlediği ve bu ayinlere katılan ünlü kişilere şantaj yaptığı ortaya çıkmıştı. 2019'da tutuklanan Epstein, cezaevinde intihar etmişti. Dava dosyasında başta Bill Clinton olmak üzere yüzlerce ünlü isimler yer alıyor.

İşte o ünlülerden bazıları:

Ghislaine Maxwell, Virginia Lee Roberts Giuffre, Kathy Alexander, Miles Alexander, James Michael Austrich, Philip Barden, Cate Blanchett, David Boies, Laura Boothe, Evelyn Boulet, Rebecca Boylan, Joshua Bunner, Naomi Campbell, Carolyn Casey, Paul Cassell, Sharon Churcher, David Copperfield, Alexandra Cousteau, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Alan Dershowitz, Dr. Mona Devanesan, Bradley Edwards, Amanda Ellison, Cimberly Espinosa, Annie Farmer, Marie Farmer, Alexandra Fekkai, Crystal Figueroa, Anthony Figueroa, Louis Freeh, Eric Gany, Meg Garvin, Sheridan Gibson-Butte, Robert Giuffre, Al Gore, Ross Gow, Fred Graff, Philip Guderyon, Shannon Harrison, Stephen Hawking, Victoria Hazel, Brittany Henderson, Brett Jaffe, Michael Jackson, Carol Roberts Kess, Dr. Karen Kutikoff, Peter Listerman, George Lucas, Tony Lyons, Bob Meister, Jamie A. Melanson, Lynn Miller, Marvin Minsky, David Mullen, Joe Pagano, Mary Paluga, J. Stanley Pottinger, Joseph Recarey, Michael Reiter, Jason Richards, Bill Richardson, Sky Roberts, Scott Rothstein, Forest Sawyer, Doug Schoetlle, Kevin Spacey, Cecilia Stein, Mark Tafoya, Brent Tindall, Kevin Thompson, Donald Trump, Ed Tuttle, Emma Vaghan, Kimberly Vaughan-Edwards, Cresenda Valdes, Anthony Valladares, Maritza Vazquez, Vicky Ward, Jarred Weisfeld, Courtney Wild, Bruce Willis, Daniel Wilson, Prens Andrew…

Ayrıca Epstein'ın Mossad ile bağlantılı olduğu ve şantaj için istihbarat topladığı da biliniyor.

Dosyalar rafa mı kaldırıldı?

Yahudilerin bu pislik ağıyla birlikte ortaya çıkarılan pedofili ağları nedense Epstein hadisesi ile birlikte örtüldü ve yokluğa mahkûm edildi. Soyu bozuk farelerin tünellerde yapmış olduğu melanetler bir anda unutuldu, Epstein dosyası rafa kaldırıldı, Hamas terörist olarak lanse edildi, Yahudilerin göz göre göre yapmakta olduğu soykırım normalleştirildi.

Yahudi düzeni meşruiyetini kaybetti

Anglosakson Yahudi düzeni meşruiyetini kaybetti ve son olaylarla birlikte kendi halkı tarafından da sorgulanmaya başlandı. Gazze'deki soykırım ve Batı'da siyasetçiler, sanatçılar ve iş adamlarını içeren pedofili ve şantaj şebekesi, Batı'nın ahlaki çöküşünün de bir göstergesi. Bu durum, Batı dünyasında terör, hukuksuzluk ve sapıklığı yaygınlaştırdı ve dünya toplumlarını felakete sürüklüyor.

Skandallar halı altına süpürülüyor

Bir taraftan dünyaya ahlak dersi vermeye çalışan Batı dünyası, bir diğer taraftan Yahudilerin melanetleri ve Jeffrey Epstein hadisesi gibi skandalları halı altına süpürerek büyük çöküşe giderken, Türkiye bu maddi ve manevi çöküşü değerlendirmeli ve içte ve dışta asıl ihtilalini yapmalı. Soyu bozuk Yahudiler tekrardan dünyada büyük tepki görürken, bu tepkiyi kendi lehine kullanmalı. Öncelikle Türkiye’de Siyonistlere yataklık edenlerden başlamalı ve Siyonist Yahudinin dünya görüşünden hiçbir farkı olmayan Kemalist rejime artık paydos demeli.