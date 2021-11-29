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Dünya Yahudilerden büyük küstahlık! Mescidi Aksa’ya girip dans ettiler
Dünya

Yahudilerden büyük küstahlık! Mescidi Aksa’ya girip dans ettiler

İşgalci İsrail’in ipini iyice saldığı kanunsuz Yahudi yerleşimcilere bağlı fanatik bir grup, Mescidi Aksa’nın içine zorla girerek Yahudilere özgü düğün dansı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:53:00 -
Yahudilerden büyük küstahlık! Mescidi Aksa’ya girip dans ettiler

 Yeni Akit  Ankara 

Fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescidi Aksa'da İsrailli çiftin evliliğini kutlayarak mübarek mescidimizin hürmetini çiğnedi. İsrail güvenlik güçlerinin korumasında Mescidi Aksa’ya zorla giren Yahudi yerleşimciler, sözde evlenen Yahudi bir çiftin düğününü kutladı.

Fanatik Yahudiler, Mescidi Aksa’da dans ederek kutsal mabedimizin maneviyatına hakarette bulundular.

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Yorumlar

mustafa

israil seninde sonun yakındır tez zamanda yıkılacaksın inşaaalah yaptıkların yanına kar kalmayacak
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