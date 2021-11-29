Yahudilerden büyük küstahlık! Mescidi Aksa’ya girip dans ettiler
İşgalci İsrail’in ipini iyice saldığı kanunsuz Yahudi yerleşimcilere bağlı fanatik bir grup, Mescidi Aksa’nın içine zorla girerek Yahudilere özgü düğün dansı yaptı.
Yeni Akit Ankara
Fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescidi Aksa'da İsrailli çiftin evliliğini kutlayarak mübarek mescidimizin hürmetini çiğnedi. İsrail güvenlik güçlerinin korumasında Mescidi Aksa’ya zorla giren Yahudi yerleşimciler, sözde evlenen Yahudi bir çiftin düğününü kutladı.
Fanatik Yahudiler, Mescidi Aksa’da dans ederek kutsal mabedimizin maneviyatına hakarette bulundular.