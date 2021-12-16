Yahudilerden akıl almaz taktik! Müslüman kılığına girip…

Münübe Yılmaz

Fanatik bir Yahudi grubun, üyelerini, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudiliğin dünya üzerindeki en kutsal yeri olarak kabul edilen Tapınak Tepesi’ne girmek için Müslüman kılığında örgütlediği ortaya çıktı.

Seccade ve tespih kullanımına kadar öğrettiler

The Times of Israel isimli internet sitesinde yayınlanan haberde, Kudüs'te bir apartman dairesinde düzenlenen derslerde, aşırılık yanlısı Yahudilere, daha inandırıcı olmak için hangi Müslüman kıyafetlerini tercih edeceklerinin yanı sıra seccade ve tespihleri nasıl kullanacaklarının öğretildiği ifade edildi. Haberde, Yahudilerden bazılarının, kendilerini Müslümanlara daha çok benzetmek için saç ve sakallarını bile boyadıkları kaydedildi. Söz konusu Yahudilerin Müslümanmış gibi davranarak Yahudi dualarını gizlice okudukları belirtildi.

“En kötü ihtimalle seni yakalarlar"

Grubun başkanı Raphael Morris ise yalnızca belirli saatlerde polis eşliğinde yerleşkeye girmelerine izin verildiğini ve kılık değiştirip Müslüman kıyafetleri giymediklerini iddia etti. Video paylaşım sitelerinde yayınlanan videoya göre, bir eğitmen olan Yisrael, grup üyelerine Yahudi duasını okurken Müslümanların dua hareketlerini de öğretiyor. “Baruch” takma adını kullanan bir üye ise "En kötü ihtimalle seni yakalarlar" diyor.

Mescid-i Aksa, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.