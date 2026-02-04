  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar Mustafa Özşimşekler’den Batı hayranı tayfaya tokat gibi cevap! Epstein rezaleti ve ikiyüzlü sanatçı sessizliği Türkiye'yi adeta istila ediyor! Yeni otomobiller gemiye yüklendi, yola çıktı SGK’dan kolay borç düzenlemesi: Küçük işletme ve çiftçiye nefes Bakan Kurum depremzede Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: Tekrar güldürmek bize nasip oldu! Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Bakan Şimşek resmen duyurdu: 12,4 milyar dolara ulaştı! Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı
Dünya Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD!
Dünya

Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD!

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, "Güney Afrika'nın İsrail'in üst düzey diplomatını sınır dışı etme kararı, ülkenin kötü dış politika tercihlerinin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Afrika'nın, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı "istenmeyen kişi" ilan etmesini "kötü bir dış politika tercihi" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Güney Afrika'nın Seidman'ı istenmeyen kişi ilan etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Pigott, açıklamasında "Güney Afrika'nın İsrail'in üst düzey diplomatını sınır dışı etme kararı, ülkenin kötü dış politika tercihlerinin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Seidman'ın Afrika Ulusal Kongresi'nin antisemitik radikallerle bağlantılarını eleştirdiği gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildiğini öne süren Pigott, bu adımın Güney Afrika ve vatandaşlarının yararı yerine "şikayet siyasetine öncelik verdiğini" savundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 30 Ocak'da, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Seidman'ı istenmeyen kişi ilan etme kararının İsrail hükümetine iletildiği belirtilerek, "Bu kararlı önlem, Güney Afrika'nın egemenliğine doğrudan meydan okuyan bir dizi kabul edilemez diplomatik norm ve uygulama ihlalinin ardından geldi." ifadesi kullanılmıştı. 

Güney Afrika'nın egemenliği ve makamlarının saygınlığına vurgu yapılan açıklamada, Seidman'ın 72 saat içinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ayrılması istenmişti.

Aynı gün, Tel Aviv yönetimi, misilleme olarak Güney Afrika'nın Tel Aviv Maslahatgüzarı Shaun Edward Byneveldt'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti. 

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Güney Afrika'nın "istenmeyen kişi" hamlesine aynı şekilde karşılık verme kararı aldığı ve Byneveldt'in 72 saat içinde İsrail'i terk etmesi gerektiği belirtilmişti.

Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!
Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!

Gündem

Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23