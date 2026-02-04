Savaş kapılarında bağırıyor ama onların derdi: Ankara’nın popülaritesi artmasın! İran yönetiminden Türkiye hazımsızlığı

TAHSİN HAN

Türkiye, Amerikan Başkanı Trump’ın İran’a yapacağı saldırıyı ertelemek ve sonrasında da diplomasıyla çözülmesi için gösterdiği onca çabaya rağmen Tahran’ın hazımsızlığı ve kompleksini yenemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun diplomasi mekiği ile Trump saldırıyı önce erteledi, sonrasında ise müzakere ile hallolması için İran’la görüşmeyi kabul etti. Bu haberler tüm dünya basınında Türkiye’nin savaşın önlenmesi konusundaki çabaları manşetlere çıktı. Bundan rahatsız olan İran ise Amerika’nın nükleer program ve füze kapasitesi konusunda müzakereler yapmayı kabul etmesi sonrası Türkiye’yi taca attı. İstanbul’da Amerika ile İran arasında yapılacağı açıklanan görüşmeler Tahran’ın Ankara kompleksi nedeniyle Umman’a alındı. İran’ın Umman istediğine Amerika “Sorun yok” diyerek onay verdi.

TÜRKİYE SIRLARIMIZI BİLMESİN

İstanbul’da yapılması beklenen ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Umman’a neden alındığının detayları ise hiç şaşırtmadı. Türkiye’nin Orta Doğu’da güçlü bir figür olduğunu bilen İran, Ankara ile birlikte İstanbul’daki müzakerelerde gözlemci olarak katılması beklenen Arap ve Müslüman ülkelerinin Washington’la yapacağı pazarlığın detaylarını bilmemesi için Umman’da Amerika ile birebir görüşmeyi istedi.

GERÇEKLERİ GİZLEME ÇABASI

Bunun yanı sıra Türkiye’nin yine bir barış ve diploması müzakeresine ev sahipliği yapıp uluslararası popülaritesinin artmasını istemeyen Tahran, Ankara’nın tüm çabalarını hiçe sayıp Umman’da Amerika ile görüşmek istedi.

Bazı analistler de İran’ın Amerika ile yapacağı görüşmelerde vereceği tavizleri kimsenin bilmesini istemediği için ikili görüşmeyi tercih etmesinin yüksek olasılık olduğunu belirtirken, “İran gerçekleri gizlemek için ikili görüşmeyi tercih etmiştir” dedi.