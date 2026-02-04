CHP’li Özel’in Hatay tiyatrosunda Atatürk maskeli provokasyon! İstemediğimiz ev diyerek nankörlükte sınır tanımadılar

Devletin gece gündüz demeden yükselttiği kalıcı konutları küçümseyen zihniyet, Özel’in programında mikrofonu eline alarak nankörlüğün zirvesine çıktı. Depremzedelerin başını sokacağı sıcak yuvalara "istemediğimiz evler" diyerek dil uzatan şahıs, bir de üstüne para ödeyeceğini iddia edince, CHP’nin "her şey bedava olsun ama iş yapılmasın" mantığı bir kez daha deşifre oldu.

Hükümetin devasa bütçelerle inşa ettiği deprem konutlarını karalamaya çalışan provokatör, yaptığı nankörlüğü gizlemek için her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal'in arkasına sığınmayı da ihmal etmedi.

"Biz Atatürk’ün çocuklarıyız" diyerek takındığı sahte tavırla devlete olan borcunu ödememeyi meşrulaştırmaya çalışan bu zihniyet, Hatay’ı şahsi meselesi gören Atamızın vasiyetine en büyük ihaneti yine kendi adını kullanarak yaptı.

CHP’li Özel’in ise devletin başarısını gölgeleyen bu hezeyanları sessizce onaylaması, "istemezükçü" korosunun şefliğini kimseye bırakmadığını bir kez daha kanıtladı.