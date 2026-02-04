  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Makam şoförü kirli çarkı mahkemede açıkladı: Rıza Akpolat talimat verir, ben elden öderdim! Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi! Barzani, bölgesel Kürt jeopolitiğinin neresinde? Doktorların depremle imtihanı kamerada: Sedyedeki hastaya siper oldular Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar! 'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?' Su bile yasak! Refah Sınır Kapısı'nda zulmün yeni versiyonu BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı
Gündem CHP’li Özel’in Hatay tiyatrosunda Atatürk maskeli provokasyon! İstemediğimiz ev diyerek nankörlükte sınır tanımadılar
Gündem

CHP’li Özel’in Hatay tiyatrosunda Atatürk maskeli provokasyon! İstemediğimiz ev diyerek nankörlükte sınır tanımadılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde acıları sarmak yerine siyasi rant devşirmek için Hatay’a çıkarma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine bildik "kaos" senaryolarından birine figüranlık etti.

Devletin gece gündüz demeden yükselttiği kalıcı konutları küçümseyen zihniyet, Özel’in programında mikrofonu eline alarak nankörlüğün zirvesine çıktı. Depremzedelerin başını sokacağı sıcak yuvalara "istemediğimiz evler" diyerek dil uzatan şahıs, bir de üstüne para ödeyeceğini iddia edince, CHP’nin "her şey bedava olsun ama iş yapılmasın" mantığı bir kez daha deşifre oldu.

Hükümetin devasa bütçelerle inşa ettiği deprem konutlarını karalamaya çalışan provokatör, yaptığı nankörlüğü gizlemek için her zaman olduğu gibi Mustafa Kemal'in arkasına sığınmayı da ihmal etmedi.

 "Biz Atatürk’ün çocuklarıyız" diyerek takındığı sahte tavırla devlete olan borcunu ödememeyi meşrulaştırmaya çalışan bu zihniyet, Hatay’ı şahsi meselesi gören Atamızın vasiyetine en büyük ihaneti yine kendi adını kullanarak yaptı.

CHP’li Özel’in ise devletin başarısını gölgeleyen bu hezeyanları sessizce onaylaması, "istemezükçü" korosunun şefliğini kimseye bırakmadığını bir kez daha kanıtladı.

Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü
Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü

Siyaset

Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü

Özgür Özel’in depremzede üzerinden yaptığı bu tiyatroyu iyi izleyin! Kirli kumpasın aslı kısa sürede patlak verdi
Özgür Özel’in depremzede üzerinden yaptığı bu tiyatroyu iyi izleyin! Kirli kumpasın aslı kısa sürede patlak verdi

Gündem

Özgür Özel’in depremzede üzerinden yaptığı bu tiyatroyu iyi izleyin! Kirli kumpasın aslı kısa sürede patlak verdi

Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı
Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı

Gündem

Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı

AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar!
AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar!

Siyaset

AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HanYavuz

Tamam CHP bu adama bedava ev yapsın, bütün CHP'li Belediyelerde su ücertsiz olsun, ücret ödenmesin.

YILMAZ DURMUŞ

Depremzede olup, devletin büyük öz veri ile bir yıl gibi kısa zamanda toki aracılığıyla yapılan mükemmel konutları beğenmeyip, sırf CHP'ye sırnaşmak veya onların telkinleriyle tu kaka diyenlere verilen konutlar geri alınmalı nankörlüklerine müsaade edilmemelidir diye düşünüyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23