'Teslim alınan bölgelerde kalıcıyız'

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ordunun YPG ile varılan mutabakat uyarınca devraldığı bölgelerde tam hakimiyet kurduğunu açıkladı

Kamışlı ilçesi girişinde basına konuşan Sözcü, güvenlik güçlerinin pazartesi günü Haseke merkezinde, bugün ise Kamışlı’da konuşlandığını belirtti. Sözcü, Suriye Ordusu'nun teslim alınan bu bölgelerde kalıcı olduğunu belirtti.

 

Varılan takvime göre stratejik Kamışlı hava üssü, hükümet binaları ve petrol sahaları Suriye yönetimince halka hizmet amacıyla teslim alınıyor. YPG bünyesindeki silahlı unsurların İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerine entegre edilmesi planlanıyor. Sözcü Nureddin Baba, farklı etnik yapıların bir arada bulunmasının devleti güçlü kılacağını ifade etti.

Halkın askerleri sevinçle karşıladığını belirten Sözcü, güvenin inşasının öncelikli hedef olduğunu dile getirdi. Kutlamalar sırasında huzurun korunması için ateşli silahlardan uzak durulması ikazında bulundu.

