Feti Yıldız’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu saatten sonra bu iş geriye dönmez!

Toplantı öncesinde parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonda mutabakat olduğunu söyledi. Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusunu cevaplayan Yıldız: “Demirtaş’ın tahliyesini mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım elbette. Liderimiz, dün grup toplantısının son kısmında gerekli açıklamayı yaptı. Hepsini toparladı aslında tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üstüne bizim bir açıklama yapmamıza gerek de yok aslında” dedi.

NİSAN GEÇ BİR AY

Komisyon raporları sonrasında yasal düzenleme sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik soruya ise Yıldız; “Çerçeve metni hazırlayacağız kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce meclisin işi. Mecliste gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan mutabakatla geçtiği için kanunlaşması da çok uzun sürmez. Bugünden üç hafta iki hafta bir hafta gibi bir kesin süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay” karşılığını verdi.

Terör örgütünün silah bırakma sürecine yönelik soruya Feti Yıldız, “Şimdi elbette teyit ve tespit bir koşul bu bizim hazırlayacağımız müşterek protokol diyelim, raporda teyit ve tespit şart bu konuda bir anlaşmazlık yok” diye cevap verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ‘TERÖRSÜZ BÖLGE’YE EVRİLDİ

“Her şey daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge sürecine evrildi” diyen MHP’li Yıldız şöyle devam etti: “İnşallah terörsüz dünyaya evrilir bakıyoruz Atlantik’in öbür tarafında bir açıklama yapılıyor ekonomimiz altüst oluyor. Artık dünya o kadar küçüldü ki yetkililerden herhangi birinin söylediği söz doğrudan mutfağımıza cebimize kasamıza yansır hale geldi. Bundan dolayı terör bütün dünyada inşallah biter insanlık da doğru düzgün bir nefes alır. Çünkü vekâlet savaşlarıyla emperyalist savaşları devam ettirmek isteyen bazı devletler ortada”

“BU SAATTEN SONRA BU İŞ GERİYE DÖNMEZ”

Terörsüz Türkiye sürecinin halkta büyük karşılık bulduğunu belirten Yıldız; “16 aydır bir şehidimiz gelmedi. Bu ne demek? Bunu izah edecek kelime yok. Bunun karşılığı da yok. Ne mutlu bizlere çıkılan yolda başarıyla gelindi, başarıyla neticelendirilecek. Artık son bu, bu saatten sonra bu iş geriye dönmez. Öyle bir şey yok. Bu iş bitti. Cumhur İttifakı’nın bu konularda en ufak bir aykırı düşüncesi yok birbirinden. Tamamen uyum içindeyiz. Her konuda uyum içindeyiz bundan emin olun. Raporda da göreceksiniz zaten” şeklinde konuştu.

PARTİLER ARASINDA BÜYÜK FARKLAR YOK

Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Komisyon çalışmalarının bir an evvel sonuçlanmasında yarar var. Çünkü gerçekten de bütün siyasi partilerin komisyondaki partilerin Türkiye’deki hem bu terörün kalıcı bir biçimde sonlandırılması için hem de Türkiye’deki demokratikleşme ve hukuk devleti adına atılması gereken adımlarla ilgili büyük oranda görüş birliği olduğunu söyleyebilirim. Elbette tüm partilerin kendi tutumları var raporları var kendi durduğu yerler var ama aradaki mesafeler oldukça azalmış durumda. Özellikle terörün sonlandırılması ve demokratikleşme ile ilgili çok fazla farklar olmadığını partilerin birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması Avrupa insan hakları Mahkemesi kararlarına uyulması öteden beri en önce söylediğimiz ısrarla vurguladığımız, üzerinde durduğumuz hususlar. Sayın Demirtaş’ın çoktan tahliye edilmiş olması, Ahmet Özer’in çoktan görevine iade edilmiş olması, Can Atalay’ın çoktan gelip mecliste milletvekili görevine başlamış olması, Tayfun Kahraman’ın çoktan evine dönmüş olması gerekirdi. Dolayısıyla umuyorum ki kısa sürede bu komisyon görevini tamamlar. Rapor sonucunda Meclis üstüne düşen görevi yapar ve atılması gereken adımlar ivedilikle atılabilir” dedi.