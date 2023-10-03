  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, Avrupa'nın enerji arzında kilit rol oynamaya hazırlanıyor

Emekli maaşlarıyla ilgili kritik detay! Bunu yapan 6 yıl maaş alamayacak

Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili şok ayrıntı! Rusya detayı herkesi şaşkına çevirdi

Bir zamanlar zam üstüne zam geliyordu! Ayçiçeğinde büyük müjde

TCG İstanbul'da ‘Cenk' detayı gözlerden kaçmadı: Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığı sona erdirdi

Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler

İki ünlü Türk peynir üreticisinden kötü haber! Konkordato talep ettiler

Bakan Özhaseki yeni planı açıkladı!
Dünya Yahudiler yine baskın yaptı
Dünya

Yahudiler yine baskın yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:55:00 -
Yahudiler yine baskın yaptı

Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

 İsrail polisinin korumasındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın dördüncü gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturdu. Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinde yaş sınırlaması uygulayan İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Filistinli gençlerin Aksa'ya girişini engelledi.

İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler, Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın maruz kaldığı son ihlaller nedeniyle dün "acil toplantı" yapıldığını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in baskın ve işgal politikasının kesin bir şekilde reddedildiği ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişinin İsrail polisi tarafından engellenmesinin şiddetle kınandığı vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mescid-i Aksa'da ibadet etme ve egemenlik hakkının yalnızca Müslümanların elinde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Son dönemdeki ihlaller Mescid-i Aksa'nın büyük tehlike altında olduğunun kesin kanıtıdır. Mescid-i Aksa'da yaşanan her gelişmeyi yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fanatik Yahudiler, Sukot Bayramı bahanesiyle son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin baskınları, Arap ülkeleri tarafından kınandı
Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin baskınları, Arap ülkeleri tarafından kınandı

Dünya

Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin baskınları, Arap ülkeleri tarafından kınandı

Aksa İntifadası’nın yıl dönümünde bu vahşeti unutmadık: Siyonist İsrail’in hedefi çocuklar
Aksa İntifadası’nın yıl dönümünde bu vahşeti unutmadık: Siyonist İsrail’in hedefi çocuklar

Gündem

Aksa İntifadası’nın yıl dönümünde bu vahşeti unutmadık: Siyonist İsrail’in hedefi çocuklar

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Dünya

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İstilacı fareler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!
İstilacı fareler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Dünya

İstilacı fareler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23