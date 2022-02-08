Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi sürdürüyor! İslam dünyası hala sessiz...
Yahudi gasıplar, Mescid-i Aksa'nın doğu duvarında Babu'r Rahme mescidi yakınında Talmudik ayin gerçekleştirdi.
Yahudi gasıplar, Talmud ayinleri bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.
Siyonist işgal rejimi sözde polisi tarafından korunan Yahudi gasıplar, Harem-i Şerif'in avlularında kışkırtıcı turlar düzenledikten sonra Babu'r Rahme mescidi yakınında Talmudik ayin gerçekleştirdi, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan ayrıldı. (İLKHA)