  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz? İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy’den İran’a "önleyici saldırı" tehdidi İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler! Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı! Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru Zelenskiy’den Macaristan’a "adres" tehdidi! AB’den Ukrayna’ya sert tepki: "Kabul edilemez" Adalet Bakanı Akın Gürlek Sakarya Valiliğinde: 2026 yılı yatırım programında 65 yeni adliye binası bulunuyor Yılmaz, İzmir’de 500 bin Sosyal Konut kura çekiminde konuştu: İzmir’de 21 bin 20 yeni konut inşa edilecek Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı
Gündem

Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye’nin egemenlik haklarını korumaya yönelik attığı kritik adımları değerlendirdi. Görüşme, Şam yönetiminin uluslararası alandaki diplomatik açılımını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda bölgedeki mevcut gelişmeleri ve son durumu değerlendirdi.

Görüşme sırasında Şara, yaşanan gelişmelere ilişkin Suriye’nin değerlendirmesini aktararak ülkesinin Suriye-Lübnan sınırında aldığı savunma tedbirlerinin sınır güvenliğini sağlama amacı taşıdığını ifade etti.

Bu adımların silah kaçakçılığı girişimlerini önlemeyi ve istikrarı bozma çabalarının önüne geçmeyi hedeflediğini belirten Şara, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

İki lider, bölgede gerilimin kontrol altına alınması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi gerektiğini belirterek bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine dikkati çekti.

Tarafların mevcut gelişmeler ışığında ortak ilgi alanına giren bölgesel konularda istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Macron’dan Tavşana kaç tazıya tut siyaseti!
Macron’dan Tavşana kaç tazıya tut siyaseti!

Gündem

Macron’dan Tavşana kaç tazıya tut siyaseti!

Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı
Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı

Dünya

Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı

Beştepe-Elysée hattında kritik trafik!
Beştepe-Elysée hattında kritik trafik!

Gündem

Beştepe-Elysée hattında kritik trafik!

Macron'dan İsrail'e kara harekatı uyarısı
Macron'dan İsrail'e kara harekatı uyarısı

Dünya

Macron'dan İsrail'e kara harekatı uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23