  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz? İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy’den İran’a "önleyici saldırı" tehdidi İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler! Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı! Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru Zelenskiy’den Macaristan’a "adres" tehdidi! AB’den Ukrayna’ya sert tepki: "Kabul edilemez" Adalet Bakanı Akın Gürlek Sakarya Valiliğinde: 2026 yılı yatırım programında 65 yeni adliye binası bulunuyor Yılmaz, İzmir’de 500 bin Sosyal Konut kura çekiminde konuştu: İzmir’de 21 bin 20 yeni konut inşa edilecek Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem Türkiye ve NATO arasında sıcak temas
Gündem

Türkiye ve NATO arasında sıcak temas

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ve NATO arasında sıcak temas

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO kapsamındaki toplantıya katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı (CMC) Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığında, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ve NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

 

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü.

Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?
Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?

Gündem

Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"
İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Dünya

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

Bütün gizli belgeler diğer ülkeler tarafından İsrail'e verilmediği ne malum, NATO ya güvenmeyin NATO yu kullanalım.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23