Erdoğan’dan Riyad hattında "diplomasi" trafiği! Veliaht Prens Selman ile kritik görüşme

Erdoğan’dan Riyad hattında "diplomasi" trafiği! Veliaht Prens Selman ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2026 tarihinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki tırmanan gerilimi ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede, özellikle ABD ve İsrail’in İran’da başlattığı operasyonlar sonrası Körfez ülkelerine sıçrayan saldırılar ve bölgesel güvenlik riskleri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki savaşın Körfez ülkelerine sıçradığı bir atmosferde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile stratejik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28 Şubat'ta patlak veren İran-ABD-İsrail çatışmasının ardından gerilimin zirve yaptığı süreçte Erdoğan, Türkiye’nin çözüm konusundaki "arabulucu" ve "sağduyulu" duruşunu bir kez daha ortaya koydu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran füzelerinin hedefi olan Prens Sultan Hava Üssü başta olmak üzere Suudi topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, bölgesel istikrarın korunması adına Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

