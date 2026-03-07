Erdoğan’dan Riyad hattında "diplomasi" trafiği! Veliaht Prens Selman ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki savaşın Körfez ülkelerine sıçradığı bir atmosferde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile stratejik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28 Şubat'ta patlak veren İran-ABD-İsrail çatışmasının ardından gerilimin zirve yaptığı süreçte Erdoğan, Türkiye’nin çözüm konusundaki "arabulucu" ve "sağduyulu" duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran füzelerinin hedefi olan Prens Sultan Hava Üssü başta olmak üzere Suudi topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, bölgesel istikrarın korunması adına Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.