  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı İngiltere'den Riyad'a askeri kalkan! Başbakan Starmer: "Savunmaya hazırız" Erdoğan’dan Riyad hattında "diplomasi" trafiği! Veliaht Prens Selman ile kritik görüşme İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız" Havalanan İHA'lar İsrail'i vurdu İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler" Türkiye ve NATO arasında sıcak temas Şam-Paris hattında sınır güvenliği zirvesi! Cumhurbaşkanı Şara’dan Macron’a "Lübnan sınırı" mesajı Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı
Dünya Böyle rezillik görülmedi! Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar
Dünya

Böyle rezillik görülmedi! Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Böyle rezillik görülmedi! Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı DeRidder kentinin eski belediye başkanı Misty Roberts (43), 2024 yılında evindeki bir havuz partisinde 16 yaşındaki bir gence cinsel istismarda bulunduğunu mahkemede itiraf etti.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı DeRidder kentinin eski belediye başkanı Misty Roberts (43), 2024 yılında evindeki bir havuz partisinde 16 yaşındaki bir gence cinsel istismarda bulunduğunu mahkemede itiraf etti.
İstismara uğrayan gencin, Roberts'ın kendi oğlunun arkadaşı olduğu ve zanlının olayı gizlemek için çocuklarına "Ölene kadar yalan söyleyin" diyerek baskı yaptığı ortaya çıktı.


Olaydan hemen sonra eve "ertesi gün hapı" sipariş ettiği ve mağdurun annesini mesajlarla yatıştırmaya çalıştığı saptandı.
Skandalın ardından görevinden istifa eden Roberts, mahkemece suçlu bulundu. 75 bin dolar kefaletle ev hapsinde tutulan eski başkanın nihai cezası 17 Nisan'da açıklanacak; Roberts'ın 10 yıla kadar hapis yatması bekleniyor.

Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı

Gündem

Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı

Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek
Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek

Gündem

Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek

Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu
Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu

Gündem

Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23