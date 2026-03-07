Böyle rezillik görülmedi! Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı DeRidder kentinin eski belediye başkanı Misty Roberts (43), 2024 yılında evindeki bir havuz partisinde 16 yaşındaki bir gence cinsel istismarda bulunduğunu mahkemede itiraf etti.

İstismara uğrayan gencin, Roberts'ın kendi oğlunun arkadaşı olduğu ve zanlının olayı gizlemek için çocuklarına "Ölene kadar yalan söyleyin" diyerek baskı yaptığı ortaya çıktı.



Olaydan hemen sonra eve "ertesi gün hapı" sipariş ettiği ve mağdurun annesini mesajlarla yatıştırmaya çalıştığı saptandı.

Skandalın ardından görevinden istifa eden Roberts, mahkemece suçlu bulundu. 75 bin dolar kefaletle ev hapsinde tutulan eski başkanın nihai cezası 17 Nisan'da açıklanacak; Roberts'ın 10 yıla kadar hapis yatması bekleniyor.