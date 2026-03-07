  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Çin’den yeni altın hamlesi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin'den yeni altın hamlesi!

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, merkez bankalarının altın talebini artırıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC), Şubat ayında da altın alımını sürdürerek rezervlerini yükseltti. Bankanın üst üste 16 aydır devam eden alım serisi, güvenli liman varlıklara yönelimin güçlendiğini gösteriyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı, merkez bankalarının rezerv politikalarını da etkiliyor. Çin Merkez Bankası’nın altın birikimini sürdürmesi, yatırımcıların ve kamu otoritelerinin belirsizlik ortamında altına yöneldiğini ortaya koyuyor. Resmi verilere göre Çin’in altın rezervleri Şubat ayında da artış gösterirken, bu süreç Kasım 2024’te başlayan kesintisiz alım serisinin devam ettiğini gösteriyor.

#1
Foto - Çin'den yeni altın hamlesi!

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR Çin Merkez Bankası (PBOC), küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Orta Doğu’da artan tansiyonun etkisiyle altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin’in altın stokları Şubat ayında 30 bin ons artış göstererek toplamda 74,22 milyon onsa ulaştı. Bu son hamle, Kasım 2024’te başlayan kesintisiz birikim sürecinin 16. ayına girdiğini teyit ediyor. Benzer şekilde önceki veriler de Çin’in altın rezervlerinin art arda aylarda yükseldiğini gösteriyor.

#2
Foto - Çin'den yeni altın hamlesi!

ALTIN FİYATLARINDA GÜÇLÜ TOPARLANMA Son dönemde yaşanan dalgalanmalara rağmen ons altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda güçlü bir toparlanma kaydederek 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından bölgede yoğunlaşan jeopolitik riskler, yatırımcıları ve merkez bankalarını daha güvenli varlıklara yönlendiren temel faktör olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Çin'den yeni altın hamlesi!

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: MERKEZ BANKASI TALEBİ YAVAŞLADI Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından bu hafta yayımlanan rapor, küresel ölçekte merkez bankalarının altın iştahında bir yavaşlama olduğuna dikkat çekiyor. Verilere göre, Ocak ayında net alımlar son 12 ayın ortalaması olan 27 tonun oldukça altında kalarak 5 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu yavaşlamada yüksek fiyat dalgalanmaları ve tatil sezonunun etkili olduğu belirtiliyor. WGC Analisti Marissa Salim konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Oynak fiyatlar bazı merkez bankalarını duraklamaya itmiş olsa da, dinme belirtisi göstermeyen jeopolitik gerilimlerin 2026 ve sonrasında da altın birikimini canlı tutması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Çin'den yeni altın hamlesi!

BAZI ÜLKELER REZERV SATIŞINA YÖNELDİ Çin ve bazı Asya ülkeleri alım tarafında kalmaya devam ederken, bazı ülkeler rezervlerini likidite amaçlı kullanmaya başladı. Dünyanın en büyük altın alıcılarından biri olarak bilinen Polonya Merkez Bankası Başkanı, savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın rezervlerinin bir kısmını satma önerisinde bulundu. Benzer şekilde Rusya ve Venezuela merkez bankalarının da son aylarda altın satışı gerçekleştirdiği kaydedildi. Buna rağmen küresel ölçekte toplam alım miktarının hala satış baskısından güçlü olduğu gözlemleniyor.

#5
Foto - Çin'den yeni altın hamlesi!

