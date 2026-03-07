Çin’den yeni altın hamlesi!
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, merkez bankalarının altın talebini artırıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC), Şubat ayında da altın alımını sürdürerek rezervlerini yükseltti. Bankanın üst üste 16 aydır devam eden alım serisi, güvenli liman varlıklara yönelimin güçlendiğini gösteriyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman arayışı, merkez bankalarının rezerv politikalarını da etkiliyor. Çin Merkez Bankası’nın altın birikimini sürdürmesi, yatırımcıların ve kamu otoritelerinin belirsizlik ortamında altına yöneldiğini ortaya koyuyor. Resmi verilere göre Çin’in altın rezervleri Şubat ayında da artış gösterirken, bu süreç Kasım 2024’te başlayan kesintisiz alım serisinin devam ettiğini gösteriyor.