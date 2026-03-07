Çin’den yeni altın hamlesi!

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: MERKEZ BANKASI TALEBİ YAVAŞLADI Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından bu hafta yayımlanan rapor, küresel ölçekte merkez bankalarının altın iştahında bir yavaşlama olduğuna dikkat çekiyor. Verilere göre, Ocak ayında net alımlar son 12 ayın ortalaması olan 27 tonun oldukça altında kalarak 5 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu yavaşlamada yüksek fiyat dalgalanmaları ve tatil sezonunun etkili olduğu belirtiliyor. WGC Analisti Marissa Salim konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Oynak fiyatlar bazı merkez bankalarını duraklamaya itmiş olsa da, dinme belirtisi göstermeyen jeopolitik gerilimlerin 2026 ve sonrasında da altın birikimini canlı tutması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.