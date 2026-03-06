  • İSTANBUL
İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"
Dünya

İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimini sert bir dille hedef aldı. Galibaf, ABD’li siyasetçilerin Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarına dikkat çekerek, İran’ın kaderine "Epstein çetesinin" değil, yalnızca İran milletinin karar vereceğini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetimine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Trump’ın dini lider Ali Hamaney’e yönelik suikast kararıyla büyük bir hata yaptığını savunan Galibaf, "Trump hala dini liderimiz Ali Hamaney’i öldürerek kendisinin ve ABD askerlerinin başına nasıl bir felaket getirdiğini bilmiyor ve bir millete ne yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Galibaf, eleştirilerinin dozunu artırarak Trump dahil birçok ABD’li ismin, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile olan ilişkilerine atıfta bulundu. ABD’lilerin henüz yeterince sert bir karşılık görmedikleri için bu cesareti bulduklarını öne süren Meclis Başkanı, "Yakında İran’ın geleceğini yalnızca başı dik İran milletinin belirleyeceğini anlayacaklar, Epstein çetesinin değil" dedi.

"AYRILIKÇILAR HATALARININ BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Galibaf, bir diğer paylaşımında ise ABD’nin bölgedeki silahlı grupları İran’a karşı kışkırttığı yönündeki iddialara değindi. Washington yönetiminin Siyonist rejimi savunmak adına büyük bir kumar oynadığını belirten Galibaf, bu durumu bir "mezbahaya girmek" olarak nitelendirdi. ABD’nin bölgedeki varlıklarını tehlikeye attığını savunan Galibaf, İran’a karşı hareket eden gruplara da gözdağı verdi: "Değersiz ayrılıkçılar ise sınırlarını aşar ve hata yaparlarsa tarihin çöplüğüne gönderileceklerdir."

ABD'NİN BÖLGESEL KUMARI

Galibaf’ın açıklamaları, İran ve ABD arasındaki gerilimin en üst seviyeye çıktığı bir dönemde geldi. ABD’nin suçlu olarak nitelediği Siyonist rejimi korumak uğruna tüm stratejik varlıklarını feda etmeye hazır olduğunu iddia eden Galibaf, aklı başında hiçbir gücün böyle bir çatışma ortamına girmeyeceğini savundu. İran’ın egemenliğine yönelik her türlü tehdidin en sert şekilde karşılık bulacağını vurgulayan Meclis Başkanı, Washington’ın dikte çabalarının boşa çıkacağını ifade etti.

