  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza

Türkiye 20 kahraman şehidini uğurluyor

Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?
Dünya Yahudi zulmü Batı Şeria’yı hapishaneye çevirdi: Filistinliler evlerine dikenli tel çekiyor
Dünya

Yahudi zulmü Batı Şeria’yı hapishaneye çevirdi: Filistinliler evlerine dikenli tel çekiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yahudi zulmü Batı Şeria’yı hapishaneye çevirdi: Filistinliler evlerine dikenli tel çekiyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Mesafir Yatta bölgesinde bulunan El-Mafkara köyü, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganların baskınlarına karşı resmi bir koruma bulamayınca evlerinin etrafına dikenli teller çekmek zorunda kaldı. 4 kaçak yerleşimle kuşatılan köy sakinleri, topraklarını zorla almak isteyen yerleşimcilerden korunmak için kendilerini köyün içine hapsetmiş gibi yaşadıklarını söylüyor.

İşgalci İsrail'in, Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasından bu yana Batı Şeria'daki baskı ve şiddeti de katlanarak artıyor. El-Mafkara köyü sakinleri, İsraillilerin tekrarlanan saldırılarına karşı korunmasız kalınca, hayati bir çareye başvurdu: evlerinin etrafına dikenli teller çekmek. Köy sakinleri, bu yolla evlerini adeta bir hapishaneye çevirdiklerini belirtiyor.

Köy sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrarlanan saldırılarına karşı resmi bir koruma olmadığından mecburen evlerini hapishaneye çevirdiklerini söylüyor.

El-Mafkara köyündeki Filistinliler, İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasından bu yana çok zor şartlar altında yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler köye baskınlar düzenleyip köylülerin topraklarına, hayvanlarına ve mülklerine her türlü zararı vermeye çalışıyor.

Yaklaşık 1000 dönüm araziye sahip 22 ailenin yaşadığı El-Mafkara köyünün, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce kurulan 4 "kaçak yerleşim" ile kuşatıldığı belirtiliyor.

"Hafat Feccaye", "Hafat Maun" ve "Abdi" isimli kaçak yerleşimlere son haftalarda bir yenisinin daha eklendiği, böylece El-Mafkara köyündeki Filistinlilerin hayatının tamamen cehenneme döndüğü ifade ediliyor.

NASIL OLUR DA TOPRAKLARIMIZI DÜN BURAYA GELENLERE BIRAKABİLİRİZ?

AA muhabirine konuşan yerel aktivistlerden Muaz Hamamde, "7 Ekim'den sonra hayat tümüyle değişti." dedi.

Hamamde, "Yerleşimciler yolları kapattı, otlaklara ve suya erişimimizi engelledi ve köyün çevresinde 5 kilometrelik kapalı bir alan oluşturdu." dedi.

Köyde yaşananları Hamamde, şöyle anlattı:

"Yahudi yerleşimciler geldiklerinden beri burayı terk etmemizi istiyorlar ancak biz bunu reddediyoruz. Biz burada doğduk, babalarımız ve dedelerimiz bu topraklarda dünyaya geldi, nasıl olur da topraklarımızı dün buraya gelenlere bırakabiliriz?"

 “YERLEŞİMCİLERDEN KORUNMAK İÇİN KENDİMİZİ KÖYÜN İÇİNE HAPSETMİŞ GİBİ YAŞIYORUZ”

Hamamde, köy halkının çocuklarını ve hayvanlarını korumak için köyün çevresine tel örgü çekmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Her gün saldırıya uğradıktan sonra, tel örgülerle birlikte kendilerini kısmen daha güvende hissettiklerini dile getiren Hamamde, "Yerleşimcilerden korunmak için kendimizi köyün içine hapsetmiş gibi yaşıyoruz. Bizi Allah'tan başka kimse korumuyor, ama biz burada kalacağız ve gitmeyeceğiz." diye konuştu.

“KÖYÜ TERK ETMEMİZİ İSTEDİLER BİZ DE EVLERİMİZİN ETRAFINA TEL ÖRGÜLER ÇEKMEK ZORUNDA KALDIK”

Köy sakinlerinden Numan Şahade, "Yahudi yerleşimciler bizden köyü terk etmemizi istedikten sonra evlerimizin etrafına tel örgüler çekmek zorunda kaldık." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları hakkında Şahade, şunları söyledi:

"Yerleşimciler hayvanlarımızı ezip koyunlarımıza saldırdı. Gece vakti bizleri korkutmak için köyümüze giriyorlar. Kimse bizim halimizi sormuyor. Köylüler otlaklarına ulaşma imkanını kaybetti. İnsanların koyunları köy sınırları içinde mahsur kaldı. Çalıştığımız başka bir işimiz yok, hayatımız bu saldırılar nedeniyle günlük mücadeleye dönüştü."

“BURADA KALACAĞIZ VE BURADA ÖLECEĞİZ”

Şahade, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz burada El-Mafkara'da kalacağız, burayı terk etmeyeceğiz ve burada öleceğiz."

Mesafir Yatta, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tehcir ederek bu bölgelerde uluslararası hukuka aykırı yerleşim birimlerini artırmak ve genişletmek için sistematik politika uyguladığı en önemli bölgelerden biri.

Uzun yıllardır bu bölgedeki köyler, evlerin ve tarım tesislerinin yıkılmasına, inşaat yasaklarına ve insanların hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan türlü saldırı ve uygulamalara maruz kalıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi 2022 yılında bölgenin "askeri eğitim alanı" olduğu iddiasıyla ordunun Mesafir Yatta'dan yaklaşık 1000 Filistinliyi çıkarmasına izin veren bir karara imza attı.

Filistinliler ise Mesafir Yatta'nın "El Halil'in güney kırsalından geriye kalan son kısım" olduğunu söylüyor ve devam eden saldırıların bölgedeki İsrail yerleşimlerinin genişlemesi lehine topraklarından koparılmalarına yol açacağından endişe ediyor.

Yüzüne vuruldu yine de utanmadı! Yahudi yerleşimcilerin hamisi Weiss'ten akla ziyan pişkinilk
Yüzüne vuruldu yine de utanmadı! Yahudi yerleşimcilerin hamisi Weiss'ten akla ziyan pişkinilk

Dünya

Yüzüne vuruldu yine de utanmadı! Yahudi yerleşimcilerin hamisi Weiss'ten akla ziyan pişkinilk

Yahudi Prof’tan itiraflar: Türkiye dışında Gazze'ye kimse giremez
Yahudi Prof’tan itiraflar: Türkiye dışında Gazze'ye kimse giremez

Dünya

Yahudi Prof’tan itiraflar: Türkiye dışında Gazze'ye kimse giremez

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek
Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

Dünya

Soykırımcı İsrail’den skandal adım! Terörle suçlanan Filistinliler idam edilecek

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı
İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Gündem

İsrail’de insanlık ayaklar altında: Ben Gvir, Filistinli esirlerin 'idam kararını' tatlı dağıtarak kutladı

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha
İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha

Dünya

İsrail zindanlarından kurtulan Filistinli esire bir güzel haber daha

Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar
Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

Gündem

Kan donduran Yahudi şerefsizliği… Mahkemeye çıkardıkları tecavüzcü İsrail askerlerini, boynuna sarılıp alkışladılar

İsrail'den kalleş saldırı!
İsrail'den kalleş saldırı!

Dünya

İsrail'den kalleş saldırı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! "Haddinizi bilin"
Gündem

Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23