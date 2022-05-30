Yahudi yerleşimciler Filistinli çocuğun yakılarak öldürülmesini kutladı!
Dün Kudüs'te yürüyüş gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, 2014 yılında Filistinli bir çocuğun yakılarak öldürülmesini kutlayan sloganlar attı.
Dün Kudüs'te yürüyüş gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, 2014 yılında Filistinli bir çocuğun yakılarak öldürülmesini kutlayan sloganlar attı.
Kudüs'te bir araya gelen ve Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenleyen Yahudiler, gösteriler sırasında Filistinlilere saldırılar düzenledi.
Yahudi yerleşimciler gösteriler boyunca İslam'a ve bölgedeki Filistinli Müslümanlara yönelik hakaret içeren sloganlar attı.
Hz. Muhammed'e hakaret eden sloganlar atan Yahudi yerleşimciler, "Araplara ölüm" şeklinde de şarkılar söyledi.
Yahudi yerleşimcilerin attığı sloganlar arasında, "Şufat yanıyor" sloganı da vardı. Söz konusu slogan 2014 yılında Filistinli bir çocuğun Yahudilerce yakılarak öldürülmesini konu alıyor.
Kudüs'ün Şufat bölgesinden olan 16 yaşındaki Muhammed Ebu Hudeyr, 2014 yılında Yahudilerce kaçırılmıştı. Filisitnli çocuğa benzin içirilmiş, üzerine benzin dökülmüş ve 16 yaşındaki çocuk canlı canlı yakılarak öldürülmüştü.
Yahudilerin söz konusu olayı sloganlar atarak kutlaması dikkat çekti. Geçmişte düzenlenen benzer eylemde de Yahudi yerleşimciler aynı sloganları atmıştı.
Kaynak: Mepa News