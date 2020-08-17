  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçları yaktı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:03:26 -
Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçları yaktı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait 13 aracı ateşe verdi ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Filistinlilere ait 13 aracı ateşe veren Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Yahudi yerleşimciler, ocak ayında yine Beyt Safafa'da bir camiyi ateşe vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor
Dünya

İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı.
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu
Dünya

Prens Selman'dan tarihe geçecek hainlik! PKK/YPG'yi desteklemesinin nedeni belli oldu

Suudi Veliaht Prens Selman'ın her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Saad al-Jabri, Selm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı