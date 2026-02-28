İran’a saldırı sürüyor: 5 ayrı kent vuruldu! İran’ın vereceği cevap bekleniyor

İsrail-ABD ortak saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan'ı hedef aldı. Saldırıların ardından İran'dan ise "Misilleme yapacağız" açıklaması geldi. ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'a karşı hava ve deniz yoluyla saldırılar düzenlendiğini söyledi.

ABD RESMEN DUYURDU

ABD'li bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, İran'a karşı hava ve deniz yoluyla saldırılar düzenlendiğini söyledi. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili ise saldırıların sadece askeri hedeflerle sınırlı olduğunu söyledi.

"MİSİLLEME YAPACAĞIZ"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

5 AYRI ŞEHİR VURULDU

İsrail-ABD ortak saldırılarında İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmahan'ı hedef aldı.

İsrail basını "doğruluğu teyit edilmemiş habere göre hedeflerden biri İran cumhurbaşkanlığı tesisi" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, saldırıların İran'ın İsrail'e saldırabileceği noktaların ve Hamaney'in bulunduğu bölgenin hedef aldığı belirtildi. İran ise Hamaney'in güvenli bölgeye götürüldüğünü belirtti.

İsrail'in Channel 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli bir güvenlik kaynağı, İran'da devam eden saldırının ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi.

İsrail İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılara devam ederken bölgeden ise dumanlar yükseliyor.