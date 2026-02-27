Maşeri vicdanları yaraladı! Erem Şentürk Dilipak’a dil uzattı

HABER MERKEZİ

Müminlerin direnişi kırmaya ve seküler azınlığın ekmeğine yağ sürmeye yönelik yayınlarıyla dikkat çeken Erem Şentürk, kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamada skandal bir mukayesede bulundu. Uzun yıllar muhafazakâr çizgide yer alan yayın organlarında çalışan Erem Şentürk, 28 Şubat’ın kaleminden irin damlayan kalemşörlerinden olan, başörtülülere “fahişe” diye hakaret eden, Ankara’da yapılan Gazze’ye destek mitingine katılan vatandaşlara küfreden ve Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla atıldığı cezaevinden yeni çıkan eski Türkiye artığı Fatih Altaylı ile ömrünü Hak ve hakikat davasına adayan Akit’in eski yazarlarından Abdurrahman Dilipak’ı aynı kefeye koydu.

ALTAYLI İLE DİLİPAK’I BİR TUTTU

Şentürk, dün kendi ismini taşıyan kanalında, “ABD'li senatörden tanıdık sözler” başlığıyla yaptığı yayında, ABD’li senatör Lindsey Graham’ın İsrail’i öven sözlerinden yola çıkarak “Siyonist sevici Fatih Altaylı ile ömrünü Türk halkını Siyonizm tehdidine ve küresel emperyalizme karşı uyarmakla geçiren Dilipak’ı “ABD ve İsrail ağzı kullanmakla” itham etti.

MAŞERİ VİCDANLARI YARALADI

Youtuber Erem Şentürk, “Altaylı’nın Amerika’ya gitmesi lazım” diye başladığı konuşmasında, haydut devlet İsrail aleyhtarı binlerce yazısı olduğunu bildiği dava adamı Dilipak’a yönelik, maşeri vicdanları yaralayan şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Altaylı’nın Amerika’ya gitmesi lazım. Türkiye’de patladı, artık çalışmıyor. Bak, Amerika’da çalışmaya başlamış. Amerikalı Senatör Lindsey Graham diyor ki; ‘Geleceğin savaşları burada, İsrail’de planlanıyor’ diyor. Şimdi tanıdık gelecek. İsrail için Amerika ne diyorsa, bunun aynısını Fatih Altaylı da Murat Yetkin de Abdurrahman Dilipak da söylediler. Yahudiler çok üstün, Yahudilerde çok ciddi bir teknoloji var. Onlarla birlik olmak zorundayız. Onlara itaat etmek zorundayız. Tel Aviv’in kontrolüne girmek zorundayız.Aksi halde büyük düşman bizi yener. Bizi bütün bu tehlikelerden koruyacak tek yer İsrail. Neymiş Amerikalının anlattığı hikaye? ‘İsrail üstün, onlarla yan yana olmak zorundayız’ hissini veriyor herkesin kalbine. Bu işte yıkımın delillerinden biri. Çünkü senin Yahudi’ye düşmanlık etmenden korkuyor ve çekiniyor. Geçmişte sana yapılanın aynısını Lindsey Graham, Amerika’ya yapmaya çalışıyor. Fatih Altaylı’nın Amerika’ya gitmesi lazım. Murat Yetkin’in Amerika’ya gitmesi lazım artık. Çünkü Türkiye’de patladı artık çalışmıyor. Bak Amerika’da çalışmaya başlamış.”

İNŞALLAH DİLİ SÜRÇMÜŞTÜR

İsrail aleyhtarı binlerce yazısı olan, her fırsatta ‘İsrail kahrolduğu zaman insanlık ferahlık bulur’ diyen ve yaşadığı sağlık sorunlarına aldırmadan İstanbul’da bulunan İsrail Başkonsolosluğuna giderek Filistinlilere destek açıklaması yapan Dilipak’ın, Siyonist aşığı Altaylı ve Murat Yetkin ile aynı cümlede geçmesi “dil sürçmesi mi?” yoksa Erem Şentürk, birilerinin ‘sözcülüğünü’ mü yapıyor sorusunu akla getirdi.